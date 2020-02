Močno deževje v Novem južnem Walesu pogasilo tretjino požarov

Kopalec v Coogeeju v Sydneyu se tokrat ne jezi na slabo vreme. FOTO: Stringer/Reuters

Dež omogočil nekaj počitka gasilcem

Včerajšnje močno deževje je v velikem delu avstralske zvezne države Novi južni Wales poskrbelo za veliko olajšanje. Dež, ki je ponekod zaradi velike količine v kratkem času povzročil tudi nekaj preglavic in še vedno pada, je namreč pogasil kar tretjino od približno šestdesetih gozdnih požarov, ki so še vedno goreli, poroča britanski BBC.V Sydneyju toliko dežja, kot ga je padlo včeraj, niso imeli že v zadnjih petnajstih mesecih, največ moče pa so dobili v turističnem mestecu Byron Bay na severu Novega južnega Walesa, kjer je od srede ponoči padlo več kot 280 litrov dežja na kvadratni meter. Tu so morali reševalci kar nekajkrat posredovati in reševati ljudi iz avtomobilov, ki so obtičali v naraščajočih vodah. Zaradi velike količine padavin oblasti na prizadetih območjih opozarjajo na nevarnost poplav, na nekaterih območjih pa utegnejo škodo povzročati tudi močni vetrovi.Toda tako oblasti kot gasilske in reševalne službe so deževja, ki naj bi trajalo kakšen teden, vendarle vesele. Upajo namreč, da jim bodo obilne padavine pomagale pogasiti večji del požarov, ki ponekod vztrajno uničujejo naravo in naselja že od lanskega septembra. »To je sedaj dolgotrajen, pošten dež, kakršnega smo si želeli že dolgo. Pomagal bo našim gasilcem in jim omogočil tudi nekaj počitka,« je za BBC dejala predstavnica gasilske službe Novega južnega WalesaVečji požari še vedno gorijo v notranjosti te zvezne države, na njenem jugu in v okolici prestolnice Canberre. V tem delu namreč še niso dobili omembe vrednih padavin. Toda deževje bo zagotovo bistveno omililo tokratno sezono požarov, pravi poveljnik gasilcev Novega južnega Walesa. Ker pa vsakoletna sezona gozdnih požarov v Avstraliji traja običajno vse do aprila, vsega zagotovo še ni konec. in po napovedih oblasti sta v nadaljevanju verjetno najbolj ogroženi zvezni državi Viktorija in Južna Avstralija.