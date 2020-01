Moderni oče. In še malo več kot to

O Šindžiru Koizumiju so v minulih mesecih veliko govorili, ta teden pa je postal zvezda japonskega političnega prizorišča, ko je objavil, da bo po rojstvu prvega otroka odšel na porodniški dopust. Dete se bo rodilo konec meseca in 38-letni oče si želi olajšati breme ženi, ki je, kot je razumevajoče dejal, najtežje prav v prvih treh mesecih. Koizumi je japonski minister za okolje in o njem so že govorili kot o morebitnem novem predsedniku vlade.Sin karizmatičnega Džuničira Koizumija, ki je premierske dolžnosti opravljal od leta 2001 do 2006, se je do zdaj v marsičem razlikoval od strankarskih kolegov. Ko je lani objavil, da ...