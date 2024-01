Modi pred volitvami poskrbel za vrnitev Ramajane

V nadaljevanju preberite:

»Božanstvo me je naredilo za posrednika, ki med posvetitvijo zastopa celotni narod Indije,« je indijski premier Narendra Modi zapisal na mikroblogu x neposredno po tem, ko je začel 11-dnevni post kot del obredov, ki so potekali pred posvetitvijo velikega templja boga Rama. Lahko bi rekli, da je Modi s tem stavkom hkrati začel tudi končno fazo svoje kampanje pred splošnimi volitvami, ki bodo v najštevilčnejši državi sveta potekale od sredine aprila, se nadaljevale ves maj in končale najpozneje sredi junija.