    Svet

    Shein prodajal majico z domnevnim morilcem? Majica razprodana ...

    Na lahkotni poletni majici se je pojavil obraz Luigija Mangioneja, ki čaka na sojenje zaradi razvpitega umora direktorja UnitedHealthcare.
    Luigi Mangione. FOTO: Curtis Means/Via Reuters
    Galerija
    Luigi Mangione. FOTO: Curtis Means/Via Reuters
    P. M.
    3. 9. 2025 | 19:15
    3. 9. 2025 | 20:21
    3:13
    A+A-

    Spletno podjetje z oblačili Shein je sporočilo, da je začelo notranjo preiskavo, potem ko se je na njihovi spletni strani za kratek čas v lahki poletni modni srajci pojavil Luigi Mangione - ali vsaj nekdo, ki je izrezan on. In zakaj naj bi bil Mangione sporen? Gre za moškega, piše Guardian, ki so ga lani obtožili umora Briana Thompsona, izvršnega direktorja UnitedHealthcare v New Yorku.

    Sliko, na kateri je Mangione prikazan v beli majici s kratkimi rokavi in s cvetličnim vzorcem, so hitro odstranili; cena majice naj bi bila sicer nekaj manj kot 10 dolarjev.

    image_alt
    Koliko v resnici »stane« obleka s Sheina za dobrih enajst evrov?

    V izjavi, ki jo je podjetje Shein posredovalo medijem, so zapisali: »Objavo je zagotovil zunanji prodajalec in je bila takoj po odkritju odstranjena.« Shein trdi, da je ukrepal takoj, ko je bil incident odkrit.

    Kdaj in kako dolgo je bila majica natančno v prodaji, ni jasno, saj Shein vsak dan naloži na tisoče izdelkov, vendar se je število iskanj »Luigi Mangione Shein« na Googlu v torek močno povečalo, oglas pa je začel krožiti po družbenih omrežjih.

    Arhivirana objava opisa izdelka »Moška nova pomladno-poletna majica s kratkimi rokavi v modri barvi z rožnatim vzorcem in belo barvo« kaže, da je bil izdelek skoraj razprodan, na zalogi je bila le še ena velikost.

    Kdo je Mangione ...

    27-letnega Mangioneja so aretirali decembra lani in obtožili v povezavi s smrtonosnim streljanjem na izvršnega direktorja UnitedHealthcare v New Yorku Thompsona. Aprila se je izrekel za nedolžnega po vseh zveznih točkah obtožnice, vključno z umorom in zalezovanjem, in čaka na sojenje. Tožilstvo je napovedalo, da bo zahtevalo smrtno kazen, če bo spoznan za krivega.

    image_alt
    Knjiga o morilcu, ki je sovražil pohlep in korporacije

    Po umoru so nekateri nasprotniki ameriškega zdravstvenega sistema Mangioneja označili za ljudskega junaka, številni pa so se med njegovimi nastopi zbrali pred sodiščem in prispevali na tisoče dolarjev v Mangionejev obrambni sklad.

    image_alt
    Odvetniki Mangioneja: Zahteva po smrtni kazni na obtožnici je politični trik

    Nekateri spletni trgovci, vključno z Etsyjem, so opazili val izdelkov, ki so uporabljali njegovo ime. Amazon je sporočil, da je s svoje spletne strani odstranil vse tovrstno »sporne« izdelke.

    ... in kdo je Shein?

    Shein, ustanovljen na Kitajskem, si je svoj globalni ugled zgradil na cenovno ugodnih, hitro spreminjajočih se modnih trendih, ki privabljajo generacijo Z in mlajše milenijce. Podjetje se je v preteklosti že soočalo s ponavljajočimi se kritikami zaradi delovnih praks, vključno z obtožbami o prisilnem delu, ki jih je podjetje sicer zanikalo, ter vpliva na okolje.

    https://www.facebook.com/share/v/1Gbe86fQRr/

    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Knjiga o morilcu, ki je sovražil pohlep in korporacije

    Slavni ameriški avtor kriminalnih uspešnic je napovedal, da piše knjigo o Luigiju Mangioneju.
    12. 8. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Luigi Mangione

    Odvetniki Mangioneja: Zahteva po smrtni kazni na obtožnici je politični trik

    Luigi Mangione je obtožen umora dir. UnitedHealthcare. Grozi mu smrtna kazen, ki jo zahteva pravosodna ministrica, obramba to vidi kot politični trik.
    18. 4. 2025 | 18:34
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    UnitedHealthcare

    Tožilka za Mangioneja zahteva smrtno kazen

    Odvetnik 26-letnika je izjavo tožilke označil za barbarsko in vlado obtožil branjenja »pokvarjenega, gnilega in morilskega« zdravstvenega sistema.
    2. 4. 2025 | 12:52
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Luigi Mangione

    Izjemna podpora najbolj priljubljenemu morilcu v ZDA

    Njegova usoda bo imela daljnosežne posledice, ne le zanj, temveč tudi za celotno ameriško družbo.
    Žan Urbanija 12. 2. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Luigi Mangione

    Slovitega osumljenca Mangioneja obtožili tudi terorizma

    Newyorško tožilstvo je domnevnemu morilcu direktorja zdravstvene zavarovalnice UnitedHealth v torek očitalo umor kot dejanje terorizma.
    18. 12. 2024 | 06:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Tropski sistem Ferdinand

    Nad Istro nov nevihtni pas, ponekod več kot 100 milimetrov padavin

    Arso je izdal rdeče hidrološko opozorilo za območje slovenske Istre. Dragonja še poplavlja v spodnjem toku, njen pretok se je že začel zmanjševati.
    2. 9. 2025 | 06:10
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Plavanje

    Med preiskavo se je morala popolnoma sleči

    Članice italijanske plavalne reprezentance so po nedavnem svetovnem prvenstvu v Singapurju na letališču zasliševali več ur.
    Miha Šimnovec 31. 8. 2025 | 12:19
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Turistična zveza Lendava

    Razrešeno predsednico nezakonito odpustili

    Marini Totić je uspelo s tožbo. Prepričana je, da je bila diskreditacija politično motivirana.
    Andrej Bedek 2. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Slovenija zaradi krize izgublja Nemčijo

    Krčenje nemškega gospodarstva neposredno vpliva na Slovenijo, ki beleži primanjkljaj v trgovinski menjavi in se sooča z izzivom konkurenčnosti.
    Bojan Ivanc 2. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Prihodnost zdravja je v naših rokah

    Delov podjetniški center napoveduje poslovno konferenco Zdravje 2025: Zdravstveni sistem nove generacije.
    3. 9. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Evropa mora preiti od besed k odločnemu ukrepanju

    Razvoju novih oblik zdravljenj morajo slediti zdravstveni sistemi z vlaganji v znanje in opremo, poudarjata Georg Schroeckenfuchs in Aymeric Royere, Novartis.
    Milka Bizovičar 3. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Sašo Šmigić, Generali Investments

    Pri vročih borznih zgodbah s previsokimi obljubami moraš biti še bolj previden

    Ljudi je treba finančno opismenjevati, saj s samo 1000 evri vložka ne moreš postati nepremičninski mogotec ali si kupiti lamborghinija, pravi Sašo Šmigić.
    Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    SheinLuigi MangionesojenjeumorBrian Thompson

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Tragedija v središču Lizbone

    Iztirila ikonična vzpenjača Gloria, najmanj trije mrtvi, prek 20 ranjenih

    Priljubljena vzpenjača je v portugalski prestolnici iztirila in se zrušila. Devet ljudi je v kritičnem stanju, vzrok nesreče neznan.
    3. 9. 2025 | 20:54
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Evropska unija

    Bruselj s širjenjem trgovine kljubuje Trumpu

    Sporazum z južnoameriškim Mercosurjem, o katerem so se pogajali četrt stoletja, je pripravljen na sprejetje.
    Peter Žerjavič 3. 9. 2025 | 20:42
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Novice  |  Slovenija
    Novice  |  Svet
    Novice  |  Slovenija
    Mednarodno kazensko sodišče

    Slovenska sodnica Beti Hohler: Vpliv ameriških sankcij je dejanski in resničen

    ZDA so v začetku junija uvedle sankcije proti štirim sodnicam ICC, med katerimi je bila tudi Hohler.
    3. 9. 2025 | 20:19
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Kitajska

    Xi Jinping na čelu geostrateške parade

    Danes je človeštvo pred izbiro med mirom in vojno, dialogom in spopadom, je v govoru dejal voditelj azijske velesile.
    Zorana Baković 3. 9. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    NALOŽBE V NEPREMIČNINE

    Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Preberite več

