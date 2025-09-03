Shein prodajal majico z domnevnim morilcem? Majica razprodana ...

Spletno podjetje z oblačili Shein je sporočilo, da je začelo notranjo preiskavo, potem ko se je na njihovi spletni strani za kratek čas v lahki poletni modni srajci pojavil Luigi Mangione - ali vsaj nekdo, ki je izrezan on. In zakaj naj bi bil Mangione sporen? Gre za moškega, piše Guardian, ki so ga lani obtožili umora Briana Thompsona, izvršnega direktorja UnitedHealthcare v New Yorku.

Sliko, na kateri je Mangione prikazan v beli majici s kratkimi rokavi in s cvetličnim vzorcem, so hitro odstranili; cena majice naj bi bila sicer nekaj manj kot 10 dolarjev.

V izjavi, ki jo je podjetje Shein posredovalo medijem, so zapisali: »Objavo je zagotovil zunanji prodajalec in je bila takoj po odkritju odstranjena.« Shein trdi, da je ukrepal takoj, ko je bil incident odkrit.

Kdaj in kako dolgo je bila majica natančno v prodaji, ni jasno, saj Shein vsak dan naloži na tisoče izdelkov, vendar se je število iskanj »Luigi Mangione Shein« na Googlu v torek močno povečalo, oglas pa je začel krožiti po družbenih omrežjih.

Arhivirana objava opisa izdelka »Moška nova pomladno-poletna majica s kratkimi rokavi v modri barvi z rožnatim vzorcem in belo barvo« kaže, da je bil izdelek skoraj razprodan, na zalogi je bila le še ena velikost.

Kdo je Mangione ...

27-letnega Mangioneja so aretirali decembra lani in obtožili v povezavi s smrtonosnim streljanjem na izvršnega direktorja UnitedHealthcare v New Yorku Thompsona. Aprila se je izrekel za nedolžnega po vseh zveznih točkah obtožnice, vključno z umorom in zalezovanjem, in čaka na sojenje. Tožilstvo je napovedalo, da bo zahtevalo smrtno kazen, če bo spoznan za krivega.

Po umoru so nekateri nasprotniki ameriškega zdravstvenega sistema Mangioneja označili za ljudskega junaka, številni pa so se med njegovimi nastopi zbrali pred sodiščem in prispevali na tisoče dolarjev v Mangionejev obrambni sklad.

Nekateri spletni trgovci, vključno z Etsyjem, so opazili val izdelkov, ki so uporabljali njegovo ime. Amazon je sporočil, da je s svoje spletne strani odstranil vse tovrstno »sporne« izdelke.

... in kdo je Shein?

Shein, ustanovljen na Kitajskem, si je svoj globalni ugled zgradil na cenovno ugodnih, hitro spreminjajočih se modnih trendih, ki privabljajo generacijo Z in mlajše milenijce. Podjetje se je v preteklosti že soočalo s ponavljajočimi se kritikami zaradi delovnih praks, vključno z obtožbami o prisilnem delu, ki jih je podjetje sicer zanikalo, ter vpliva na okolje.

