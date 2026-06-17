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    Svet

    Modni mogotec Bernard Arnault ima skoraj popoln nadzor nad mediji

    V svoj medijski imperij je prevzel vodilni tednik, kar sproža pomisleke glede lastništva medijev v Franciji.
    Ameriški predsednik Donald Trump in Bernard Arnault. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    Galerija
    Ameriški predsednik Donald Trump in Bernard Arnault. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    T. K.
    17. 6. 2026 | 11:01
    17. 6. 2026 | 11:31
    5:39
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    Bernard Arnault, tesni prijatelj Donalda Trumpa, se je v Franciji znašel pod kritikami novinarskih sindikatov, ker postopoma odkupuje skoraj celoten francoski poslovni in gospodarski tisk. Novinarje njegovih medijev skrbi njihova avtonomija. 

    Znan je kot »volk v kašmirju« – lastnik največje luksuzne skupine, katere blagovne znamke, med njimi Louis Vuitton, Dior in Tiffany, so ga uvrstile med najbogatejše ljudi na svetu.

    Po poročanju Guardiana je organizacija za zaščito svobode medijev Novinarji brez meja (Reporters Without Borders) sporočila, da ima po nakupu sredinsko usmerjenega gospodarskega tednika Challenges skoraj popoln nadzor nad najpomembnejšimi poslovnimi francoskimi mediji. 

    Hkrati so ga pozvali k zagotovitvi trdnega jamstva za uredniško neodvisnost zaposlenih, francosko vlado pa, da v zakonodajo umesti evropski zakon o svobodi medijev, ki spodbuja medijski pluralizem v vseh državah članicah. V celoti je sicer začel veljati šele 8. avgusta lani, njegovo izvajanje pa je počasno. 

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    Arnault medije kupuje prek svojega konglomerata LVMH, ki upravlja njegove luksuzne blagovne znamke, v lasti ima tudi že vodilni gospodarski dnevnik Les Echos in poslovno-informacijsko agencijo L’Agefi.

    Zaradi zadnjega nakupa so novinarski sindikati in Novinarji brez meja že vložili dve ločeni pritožbi, francoski državni svet pa trenutno ocenjuje ustreznost odločitve pristojnih organov o tem, kako obsežno je Arnaultovo lastništvo poslovnih medijev. Hkrati francoski varuh konkurence obravnava argumente sindikatov, da je skupina z nakupom revije Challenges zlorabila prevladujoči položaj na trgu.

    Koncentracija medijskega lastništva 

    »To je šolski primer lukenj v francoski zakonodaji, ki ji ne uspe učinkovito nadzorovati lastništva medijev,« je dejala Laure Chauvel, vodja francosko-italijanskega oddelka pri organizaciji Novinarji brez meja. 

    Arnault je med drugim tudi lastnik dnevnega časopisa Le Parisien in revije o slavnih Paris Match. Leta 2022 je izjavil, da medije kupuje v splošnem interesu, da bi zaščitil pomembne medijske naslove in jim s tem omogočil preživetje. 

    Njegova širitev medijskega imperija poteka v času razprav o peščici milijarderjev, ki obvladujejo medijsko lastništvo in preoblikujejo informacijsko krajino pred predsedniškimi volitvami prihodnjo pomlad, poroča Guardian. Skrajna desnica po javnomnenjskih anketah dobiva visoko podporo, medtem ko se Macronov mandat bliža koncu. 

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    Najprepoznavnejši med temi milijarderji je Vincent Bolloré, konservativni industrialec, ki je tesno povezan s skrajnimi desničarji, sam pa se predstavlja kot krščanski demokrat. 

    Bernard Arnault, čigar premoženje Forbes ocenjuje na približno 145 milijard dolarjev, je daleč najbogatejši, najvidnejši in najvplivnejši poslovni voditelj v Franciji, ki ima v lasti medije. FOTO: Ludovic Marin/AFP
    Bernard Arnault, čigar premoženje Forbes ocenjuje na približno 145 milijard dolarjev, je daleč najbogatejši, najvidnejši in najvplivnejši poslovni voditelj v Franciji, ki ima v lasti medije. FOTO: Ludovic Marin/AFP

    Kritiki mu očitajo, da prek svojega medijskega imperija, vključno s televizijskim kanalom CNews, daje glas skrajnim konservativcem. Močno je prisoten tudi v založništvu in filmski produkciji, kar je že sprožilo upor pisateljev in predstavnikov filmske industrije. Opozarjajo tudi na to, da je Arnault v kratkem času skoraj že vzpostavil monopol nad gospodarskimi mediji, kar ogroža medijsko pluralnost. 

    Ob tem se pojavljajo tudi očitki francoski politiki, da ni sprejela dovolj strogih pravil za omejevanje koncentracije medijskega lastništva, kar odpira vprašanja o vplivu najbogatejših posameznikov na javno mnenje.

    Rodolphe Saadé, direktor tretjega največjega ladjarskega podjetja na svetu, ima v lasti rastoč medijski imperij, ki vključuje informativni televizijski kanal BFM TV, marsejski časopis La Provence, tednik La Tribune Dimanche ter spletno publikacijo La Tribune – slednji je bil pred časom v Arnaultovi lasti, njeni novinarji pa so aprila stavkali zaradi skrbi o prihodnosti medija. 

    Svoj francoski medijski in založniški imperij gradi tudi češki energetski milijarder Daniel Křetínský, ki je lastnik matične družbe britanske poštne službe Royal Mail.

    Pomemben je še telekomunikacijski milijarder Xavier Niel, v manjšem obsegu pa tudi družina Dassault, ki prek obrambnega podjetja Dassault Aviation upravlja dnevni časopis Le Figaro.

    Kdo je Bernard Arnault

    Bernard Arnault, čigar premoženje Forbes ocenjuje na približno 145 milijard dolarjev, je daleč najbogatejši, najvidnejši in najvplivnejši poslovnež v Franciji, ki ima v lasti medije. 

    Rojen je v industrijski družini v severnem mestu Roubaix, svojo kariero pa je začel v gradbeništvu in nepremičninah. Leta 1984 je lobiral pri francoski vladi in dosegel prevzem skoraj propadlega tekstilnega podjetja Boussac. Ta je namreč imela v lasti blagovno znamko Christian Dior. Po desetletjih prevzemov je LVMH postala najvrednejša luksuzna skupina na svetu.

    Njegovo najbolj znano politično stališče je nasprotovanje davkov na premoženje – zaradi tega se je za nekaj časa tudi preselil v ZDA in se tam spoprijateljil z Donaldom Trumpom. Z njegovo družino se je tudi kot eden redkih francoskih gostov udeležil Trumpove druge inavguracije, nakar je izjavil, da je ZDA občutil kot »veter optimizma«, vrnitev v Francijo pa opisal kot »hladen tuš«.

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