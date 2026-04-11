Prve novice o Hameneiju: še okreva po hudih poškodbah obraza in nog

Iransko vrhovni vodja Modžtaba Hamenei še vedno okreva po hudih poškodbah obraza in nog, ki jih je utrpel v zračnem napadu, v katerem je na začetku vojne umrl njegov oče Ali Hamenei, so po poročanju agencije Reuters povedali trije ljudje iz njegovega ožjega kroga.

Čeprav ima 56-letni ajatola menda iznakažen obraz, ostaja mentalno oster, so povedali Reutersovi viri. Prek avdiokonferenc sodeluje pri srečanjih z visokimi uradniki in odločanju o pomembnih vprašanjih, vključno z vojno in pogajanji z Washingtonom.

Vprašanja o Hameneijevem zdravstvenem stanju in ali lahko sploh vodi državo v času vojne, so še posebej aktualna v času napovedanih pogovorov med ZDA in Iranom v pakistanski prestolnici Islamabad. Pričevanja ljudi iz Hameneijevega ožjega kroga, ki jih Reuters neodvisno sicer ni mogel preveriti, so prva tovrstna od začetkov napadov in se skladajo z z izjavo ameriškega obrambnega ministra Peta Hegsetha 13. marca, ko je dejal, da je Hamenei »ranjen in verjetno iznakažen«.

Fotografija iz oktobra 2024, novih ni. FOTO: Hamed Jafarnejad/Reuters

Od imenovanja novega iranskega vrhovnega voditelja sicer ni bila objavljena niti ena njegova fotografija ali posnetek, ga je pa voditelj novic na državni televiziji opisal z izrazom džanbaz, ki se uporablja za junake, ki so bili hudo ranjeni v vojni.

Modžtaba Hamenei je bil ranjen 28. februarja, v napadu na prvi dan vojne, v katerem je bil ubit njegov oče ter nekateri drugi člani družine, med njimi njegova žena, svak in svakinja. Vir, seznanjen z ocenami ameriških obveščevalnih služb, je za Reuters povedal, da je Hamenei izgubil nogo.

Strokovnjak za Bližnji vzhod Alex Vatanka je sicer ocenil, da je ne glede na resnost poškodb malo verjetno, da bi novi voditelj lahko prevzel oblast, kakršno je imel njegov oče. Čeprav velja za predstavnika kontinuitete, bi lahko trajalo leta, da bi si ustvaril enako raven samodejne avtoritete, je ocenil. »Modžtaba bo en glas, vendar ne bo odločilen,« je dejal. »Dokazati se mora kot verodostojen, močan in prevladujoč glas.«