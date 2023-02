Mojega doma ni več. Ničesar ni več

V nadaljevanju preberite:

Zaradi ruske agresije je morala oditi od doma več kot tretjina Ukrajincev. Skupaj dobrih 15 milijonov ljudi. Od tega jih je slabih 8 milijonov odšlo v tujino – večina v države Evropske unije. Več kot 7 milijonov Ukrajincev je razseljenih po državi. Med njimi več sto tisoč že večkrat. Lvov je središče begunskih poti proti EU in hkrati mesto, v katerem živi skoraj 300.000 ljudi iz najbolj ogroženih predelov države.

Dvainštiridesetletna Oksana Začepa je svoj dom v Donecku prvič zapustila leta 2014, ko so na vzhodu države izbruhnili spopadi med proruskimi milicami in ukrajinsko vojsko. Z možem, sinom, mamo in očetom se je preselila v mesto Liman v Doneški oblasti. Kot diplomirana pravnica se ni hotela zaposliti za poln delovni čas, saj njen danes sedemnajstletni sin boleha za hudo astmo in je morala skrbeti zanj. V Limanu je odprla trgovsko podjetje in na tržnici ter po okoliških vaseh prodajala čaj in kavo. Posel je šel solidno. Potem so se ruske sile le nekaj tednov po začetku agresije približale strateško pomembnemu mestu in ga začele obstreljevati s topništvom.