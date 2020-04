Mojstrico za krize čaka nova fronta

Zdravstvena in zdaj že globoka gospodarska kriza je tretja velika kriza, s katero se v svoji dolgoletni kanclerski karieri spopada Angela Merkel. Finančno krizo iz leta 2008 in poz­neje njeno poglobitev v letu 2010 in 2011 z evrsko dolžniško krizo je z nemškega vidika odlično preveslala. Brezposelnost je padla na zgodovinsko nizko raven, plače so začele rasti, javne finance nabirati večdesetmilijardne presežke. Medtem ko si je kanclerka na jugu Evrope zaradi politik zategovanja pasu nabirala sovražnike, je njena podoba doma močno sijala. Pa četudi je bil de facto predsednik Evropske centralne banke Mario Draghi tisti, ki je ...