Moldavija razglasila izredne razmere v energetskem sektorju

Moldavija je razglasila izredne razmere v energetskem sektorju, potem ko je bila ključna električna povezava z Evropo prekinjena zaradi ruskih napadov v Ukrajini, poroča Guardian. Ukrep je začel veljati v sredo in bo trajal 60 dni. Premier Alexandru Munteanu je prebivalce pozval, naj »se izogibajo nepotrebni porabi, zlasti v času največjih obremenitev«, in naj »ostanejo enotni«, je razvidno iz izjave parlamenta.

Nekdanja sovjetska republika uvaža električno energijo iz sosednje članice EU Romunije, večinoma prek povezave, ki poteka skozi južno Ukrajino. Moldavske oblasti so sporočile, da so v Ukrajini v bližini daljnovoda zaznali strmoglavljene drone in da so pred začetkom popravil potrebne »operacije razminiranja«.

Obnova samega daljnovoda naj bi trajala do sedem dni, je po poročanju moldavskega medija Ziarul de Gardă dejal minister za energetiko Dorin Junghietu. »Za to je odgovorna izključno Rusija,« je na omrežju X zapisala moldavska predsednica Maia Sandu, ruske napade pa je obsodilo tudi zunanje ministrstvo. Rusija od začetka invazije leta 2022 pogosto napada ukrajinsko energetsko infrastrukturo.

Ruski dron zadel elektrarno v Estoniji

Brezpilotni letalnik, izstreljen iz Rusije, je zadel tudi dimnik elektrarne v Estoniji, je danes po poročanju francoske tiskovne agencija AFP sporočila estonska notranja varnostna služba (ISS). Pri tem ni bilo poškodovano elektroenergetsko omrežje, poroča STA.

»Brezpilotni letalnik je zadel dimnik elektrarne Auvere. V incidentu ni bil nihče poškodovan,« je v izjavi sporočila ISS in dodala, da je brezpilotni letalnik »vstopil v estonski zračni prostor iz ruskega zračnega prostora«. Elektrarna Auvere, ki jo upravlja skupina Enefit Power, se nahaja na severovzhodu Estonije, blizu mesta Narva ob meji z Rusijo.

Stopnjevanje spomladanske ofenzive

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Rusijo obtožil »popolne sprevrženosti«, potem ko je Moskva izvedla doslej neviden dnevni val napadov po Ukrajini, vključno z zgodovinskim središčem zahodnega mesta Lvov. »Iranski šahedi (napadalni droni), ki jih je Rusija posodobila, napadajo cerkev v Lvovu – to je popolna sprevrženost, in le nekdo, kot je Putin, lahko to vidi kot sprejemljivo,« je dejal Zelenski v svojem dnevnem nagovoru. »Obseg tega napada jasno kaže, da Rusija nima nobenega namena končati te vojne,« je dodal in obljubil, da se bo Ukrajina »zagotovo odzvala na vsak napad«.

Ruska vojska je v sredo sporočila, da je ponoči sestrelila 389 ukrajinskih dronov v enem največjih napadov doslej. Glavne tarče naj bi bile ruske regije ob meji z Ukrajino ter območji Moskve in severozahodnega Sankt Peterburga.

Zdi se, da Moskva stopnjuje spomladansko ofenzivo, s katero želi zlomiti ukrajinski odpor. Ukrajinski uradniki so sporočili, da je Moskva ponoči izstrelila skoraj 400 dronov dolgega dosega in 23 manevrirnih raket, nato pa v nenavadnem dnevnem napadu v torek še dodatnih 556 dronov, ki so zadeli mesta po zahodu države in ubili najmanj sedem ljudi. Skupaj to predstavlja enega največjih zračnih napadov na Ukrajino od začetka obsežne invazije pred več kot štirimi leti. Eden od ruskih dronov je zadel bernardinski samostan, cerkev iz 16. stoletja v srednjeveškem središču Lvova, ki je na seznamu Unesca, in povzročil škodo, so sporočile lokalne oblasti.

Kim Džong Un Putinu obljubil večno podporo

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je v zahvalnem pismu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu dejal, da bo njegova država vedno podpirala Rusijo. Od začetka obsežne invazije na Ukrajino sta državi okrepili odnose, pri čemer je Pjongjang Rusiji poslal kopenske enote in orožne sisteme v podporo njenim vojaškim prizadevanjem. »Iskreno se vam zahvaljujem za tople in iskrene čestitke ob mojem ponovnem prevzemu težke dolžnosti predsednika državnih zadev,« je Kim zapisal v sporočilu v torek, poroča državna korejska tiskovna agencija.

»Danes Demokratična ljudska republika Koreja in Rusija tesno sodelujeta pri obrambi suverenosti obeh držav,« je dejal Kim. »Pjongjang bo vedno stal ob Moskvi. To je naša izbira in neomajna volja,« je dodal. Južnokorejske in zahodne obveščevalne službe ocenjujejo, da je Severna Koreja v Rusijo poslala na tisoče vojakov, predvsem v regijo Kursk, pa tudi topniške granate, rakete in raketne sisteme dolgega dosega. Analitiki menijo, da je bila ta pomoč zagotovljena v zameno za rusko dobavo hrane in vojaških tehnologij.