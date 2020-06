Momentum kandidata Joeja Bidna

New York – »Ostani živ, Joe Biden!« so konec marca pozvali v reviji Atlantic. Ugibanja o pešanju sposobnosti pričakovanega demokratskega predsedniškega kandidata so prisotna tudi slabe tri mesece pozneje, še ved­no velja tudi mnenje novinarke Alex Wagner, da zaradi sovraštva do republikanskega predsednika Donalda Trumpa demokrati od svojega favorita potrebujejo le fizično prisotnost.Sedeminsedemdesetletni demokratski predsedniški kandidat se je temnopolti žrtvi policijskega nasilja Georgeu Floydu poklonil v precej nerazločnem videosporočilu, še bolj je momljal, ko so ga vprašali o njegovem spolnem nasilju v nedavni ...