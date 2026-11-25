Spor v berlinski Levici, ki je po septembrskih volitvah s 25,7 odstotka glasov postala najmočnejša stranka v mestu, v zadnjih tednih razgalja napet odnos med ideološko doslednostjo in nujnostjo koalicijskih kompromisov. V središču je izključitev poslanke Vanesse Emde iz poslanske skupine, ki je s svojim odklonom od skupne izjave o boju proti antisemitizmu postala žrtveno jagnje na poti do oblikovanja koalicije. Elif Eralp je tako vse bliže vodenju berlinske deželne vlade, a vprašanje je, ali bo Levici uspelo izpolniti glavno predvolilno obljubo, to je razlastitev nepremičninskih velikanov.