Morali bi se pogovoriti o starosti, profesor

Če bi izbirali družbo z največ tabuji, bi bila Japonska zagotovo v najožjem izboru. Seznam tem, o katerih se v tej državi ne govori, je zelo dolg. Na vrhu seznama je smrt. Takoj za njo sledi spoštljiv odnos do staršev. In ko 37-letni Japonec, sicer ugledni profesor ekonomije na prestižni ameriški univerzi Yale, izjavi, da bi lahko bil rešitev demografske krize na Japonskem tudi kolektivni samomor starih, ni treba posebej poudariti, da je z enim stavkom prekršil dva tabuja in v javni razpravi sprožil viharne valove glede tega, kaj storiti, da bi tretjo največjo gospodarsko silo sveta rešili pred naglim staranjem.