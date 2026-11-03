  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Video
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Podkasti

    English



    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Morda najpomembnejše vmesne volitve v zgodovini ZDA

    Spremljamo ameriške volitve: Tako demokrati kot republikanci verjamejo, da gre za prihodnost države, ta pa je videti diametralno nasprotna.
    Ameriška zastava na predvolilnem zborovanju v Michiganu. FOTO: Spencer Platt Getty Images Via Afp
    Galerija
    Ameriška zastava na predvolilnem zborovanju v Michiganu. FOTO: Spencer Platt Getty Images Via Afp
    Barbara Kramžar
    3. 11. 2026 | 20:39
    3. 11. 2026 | 22:23
    6:30
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Okrog sto milijonov Američanov na tokratni volilni torek zaključuje vmesne volitve za vseh 435 sedežev v zveznem predstavniškem domu, 35 v senatu, več ducatov guvernerjev in številna druga lokalna vprašanje. Najpomembnejše so kongresne volitve, kjer demokrati sredi drugega mandata republikanca Donalda Trumpa upajo na tradicionalno prevlado in veliko maščevanje njim osovraženemu predsedniku. Velika večina raziskav javnega mnenja napoveduje modri cunami po barvi leve od obeh velikih ameriških strank. Rdeči republikanci so vse do zaprtja volilnih okrajev upali na podcenjevanje njihovih volivcev. 

    Na kocki sta diametralno različni viziji razvoja ZDA, pa čeprav vsaj na demokratski strani še ni jasno, za kaj se bodo zavzemali poleg neusmiljenega obračuna s Trumpom in njegovimi. Pod svojim zadnjim predsednikom Joejem Bidnom so pridelali še precej višjo inflacijo od tiste, ki zaradi iranske vojne vleče k tlom »najprej Amerika« republikance. Ti upajo na nadaljevanje vračanja industrije in drugih dosežkov iz prvega Trumpovega leta svojega drugega bivanja v Beli hiši. Zaradi visokih stav je v decentraliziranem ameriškem volilnem sistemu z zelo različnimi pravili pričakovati številne tožbe.

    Kaj govorijo televizijski oglasi

    Demokratski oglas v teksaškem Dallasu. FOTO: Adam Gray Getty Images Via Afp
    Demokratski oglas v teksaškem Dallasu. FOTO: Adam Gray Getty Images Via Afp

    Veliko o tem, kaj je v očeh obeh velikih ameriških strank v igri na tokratnih volitvah, pokažejo televizijski oglasi. »Socialisti, komunisti in radikalni islamisti prevzemajo demokratsko stranko, da lahko ustavijo in zavrtijo nazaj izjemno učinkovito strategijo predsednika Trumpa za razgradnjo globoke države, zagotovitev miru v svetu in obnovo tradicionalne Amerike,« so minule dni razglašali pri zvezi konservativnih kongresnikov Freedom Caucus. »Če ne boste volili, boste s tem volili za uničenje Amerike.« Iz demokratske predvolilne kampanje odgovarjajo s prikazom višanja cen bencina po marcu in njeno skorajda podvojitev so zakoličili z napisom: to so naredili republikanci v prestolnici Washington!

    Vpliv vojne na ameriško politično dogajanje

    Republikanski predsednik Donald Trump vztraja, da je bil napad na Iran nujen. Režim, ki skandira uničenje Amerike, po njegovem ne sme dobiti jedrske bombe. Res pa je ob njenem začetku obljubljal obračun z ajatolami v pestih tednih, na predvečer volitev pa je moral spet bombardirati iranski otok v bližini Hormuške ožine. Predsednik zagotavlja, da ima njegova vojska v rokah vse vzvode, na območje pa je poslal še eno letalonosilko s tisoči vojakov. 

    Trump je v torek naznanil tudi končanje vsakoletne milijardne pomoči Izraelu, o tem naj bi se že pred meseci sporazumel z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem. Judovska država bo lahko še naprej kupovala ameriško orožje, pomoči pri tem pa po njegovem ne potrebuje več. 

    Ladje pred Hormuško ožino. FOTO: Stringer Reuters
    Ladje pred Hormuško ožino. FOTO: Stringer Reuters

    Odnos do Izraela in antisemitizem kot ameriško notranjepolitično vprašanje

    Odnos do Izraela in judovskega vprašanja nasploh je na tokratnih kongresnih volitvah najbolj očitno v Michiganu, kjer demokrat Abdul El-Sayed upa, da bo prvi senator islamske vere v zgodovini ZDA. Kritiki potomca egiptovskih priseljencev v ZDA obtožujejo družinskih in drugih povezav z Muslimansko bratovščino, bolj kot za Detroit naj bi se zavzemal za Palestino. Kampanje sovraštva je 42-letnega zdravstvenega administratorja obtožila celo demokratska tekmica Hailey Stevens, ki pa so jo zaradi tega vrgli iz stranke. Stevensova je volivcem priporočila, naj volijo republikanskega senatorja za michiganski senatni sedež Mika Rogersa

    Demokratski kandidat za michiganskega senatorja Abdul El-Sayed. FOTO: Salwan Georges Getty Images Via Afp
    Demokratski kandidat za michiganskega senatorja Abdul El-Sayed. FOTO: Salwan Georges Getty Images Via Afp

    Demokratsko upanje na volilno zmagoslavje

    Visoki republikanci še vedno zatrjujejo, da so raziskave javnega mnenja pristranske, tako kot na številnih dosedanjih volitvah naj ne bi pridobili sodelovanja njihovih volivcev. Med drugim so le redki napovedovali obe Trumpovi predsedniški zmagi. Tradicionalno pa ameriški volivci vendarle volijo stranko brez svojega človeka v Beli hiši in demokrati upajo na modri cunami - morda je tradicionalna demokratska barva -  tako v predstavniškem domu kot senatu. Zadnji je še posebej pomemben, ker brez njega ne morejo velikega outsiderja ameriške politike kaznovati tako, kot bi si želeli: z ustavno tožbo, ki bi po možnosti prinesla njegovo odstavitev. Poleg Michigana so najbolj vroče tekme v Teksasu, kjer je Trumpov izbranec Ken Paxton zapleten v vroč spopad z demokratom Jamesom Talaricom, zaradi visokih cen dizla pa tudi v kmetijskih zveznih državah Kansas, Ohio in Iowa.

    Teksaški demokratski kandidat za zvezni senat James Talarico. FOTO: Ronaldo Schemidt/Afp
    Teksaški demokratski kandidat za zvezni senat James Talarico. FOTO: Ronaldo Schemidt/Afp

    Zapleti na Aljaski, odločitev v Mainu.

    Demokratska kandidatka za senatni sedež Aljaske Mary Peltola je pred torkom vodila v tekmi z republikanskim senatorjem Danom S. Sullivanom. Potem pa so jo republikanci s predsednikom Trumpom na čelu začeli obtoževati, da je njena predvolilna kampanja k nastopu na volitvah pripravila Dana J. Sullivana samo zato, da bi zmedli konservativne volivce. Upokojenega učitelja, ki je po medijskih poročilih izginil neznano kam, iščejo agenti zveznega preiskovalnega urada FBI, bo škandal vplival na razpoloženje volivcev? Mary Peltola zatrjuje, da s tem ni imela nič. 

    Na kocki je tudi senatna tekma v Mainu, kjer se republikanska senatorka Susan Collins že šestič poteguje za ta položaj. Demokrati so v boju proti njej iskali bolj možate kandidate, ki bi pokazali njihovo privrženost delavskemu razredu ter še posebej moškim med njimi, s prvim kandidatom Grahamom Plattnerjem pa niso bili uspešni. Nekdanja prijateljica ga je obtožila posilstva, na prsih je imel vtetoviran nacistični simbol. Sedanji demokratki kandidat Troy Jackson, po poklicu drvar, upa, da bo končal skoraj tridesetletno kariero republikanske senatorke Collinsove.

    Republikanska senatorka iz Maina Susan Collins. FOTO: Taylor Coester/Reuters
    Republikanska senatorka iz Maina Susan Collins. FOTO: Taylor Coester/Reuters

    Več sledi

    Video
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Verjetno se bo ponovil scenarij solzivca

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o referendumu o interventnem zakonu in nevarnosti, ki preti prihodnosti Slovenije.
    21. 10. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Jezni Francoz, vitki Dončić in LeBron v helikopterju glavne zvezde cirkusa

    Pred novo sezono med košarkarsko elito še bolj zgoščena konkurenca. Nova pravila vplivajo tudi na Luko Dončića, kaj bo z LeBronom Jamesom na vzhodu?
    Nejc Grilc 21. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Zimski regres je delno neustaven, bodo delodajalci tožili?

    Delodajalci pri odmeri zimskega regresa za leto 2025 ne bi smeli biti zavezani upoštevati tudi obdobja zaposlitve pred tem datumom.
    21. 10. 2026 | 11:24
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vrh gospodarstva

    Dvig splošne olajšave na 7500 evrov, za vlado pa sprejemljiv tudi predlog GS

    Prednostne naloge so smotrno razporejanje delovne sile, predvidljivo davčno okolje in čim manj birokracije.
    Karel Lipnik, Janez Tomažič 20. 10. 2026 | 19:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Je lahko kripto začimba, ki izboljša celoten portfelj?

    Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
    27. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Priprava podjetja za vstop na tuje trge

    Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
    3. 11. 2026 | 12:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    The Westies: irska tolpa proti newyorški mafiji na Pickbox 1 in Pickbox NOW

    Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
    Promo Delo 30. 10. 2026 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VPRAŠANJE VARNOSTI

    »Ne vidim razloga, zakaj se to ne bi zgodilo zelo kmalu«

    Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
    23. 10. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Video
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETIKA 2026

    »Če odlašaš z odločitvami, se lahko zelo hitro potopiš«

    Slovenija po JEK2; Kaj bomo z energijo sploh ustvarjali – Marko Drobnič, Talum, Rok Vodnik, Kolektor Technologies, in Aleš Skok, Cinkarna Celje.
    Aleksandar Lukić 3. 11. 2026 | 14:25
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Če bo šlo tako naprej, ne bomo zgradili nobene elektrarne

    Denarja je dovolj tudi za Jek 2, je zatrdil Blaž Brodnjak, a pri nas se uvozna odvisnost povečuje, cene za Slovenijo pa se ne določajo v Sloveniji.
    Borut Tavčar 3. 11. 2026 | 13:05
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Poslovna konferenca

    Energetika je strateški temelj delovanja države

    Energetika je bistveno več kot gospodarska dejavnost, je strateški temelj delovanja države, so ugotavljali na panelu o izgubljanju industrijske moči Evrope.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2026 | 11:34
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETIKA 2026

    V JEK 2 tudi gospodinjstva: koliko bi dobila v zameno?

    Projekt, z reaktorjem velikosti 1100 megavatov, bi stal 10,4 milijarde evrov. Gospodinjstva in podjetja bi skupaj lahko prispevali okrog 2,6 milijarde evrov.
    Aleksandar Lukić 3. 11. 2026 | 10:57
    Preberite več

    Več iz teme

    ZDAvmesne volitvekongresDonald Trumpdemokratska stranka

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Sporazum

    Grenlandija prižgala zeleno luč novemu ameriškemu vojaškemu sporazumu

    Dokument mora zdaj ratificirati še danski parlament. To naj bi se predvidoma zgodilo 19. novembra.
    3. 11. 2026 | 21:54
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc bo v Lillehammerju predstavil posebno novost

    V ozadju je zgodba o otroških sanjah, posebnem vzorniku in dogovoru, ki se je začel že lani.
    Miha Šimnovec 3. 11. 2026 | 20:42
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Američani volijo

    Morda najpomembnejše vmesne volitve v zgodovini ZDA

    Spremljamo ameriške volitve: Tako demokrati kot republikanci verjamejo, da gre za prihodnost države, ta pa je videti diametralno nasprotna.
    Barbara Kramžar 3. 11. 2026 | 20:39
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Film Jana Cvitkoviča

    (OCENA) Hotel Alkohol

    Čeprav je Cvitkovič v skoraj vseh filmih prikazoval protagoniste, ki se ujamejo v padec proti družbenemu dnu, je Hotel Alkohol vseeno bolj delikaten.
    3. 11. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Katja Kokot: Enaka merila tudi za Resnico

    Vodja poslancev Resnice opozarja na dvojna merila, a konkretnih očitkov ni pojasnila. Stranka na novinarska vprašanja ni odgovorila.
    3. 11. 2026 | 19:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Američani volijo

    Morda najpomembnejše vmesne volitve v zgodovini ZDA

    Spremljamo ameriške volitve: Tako demokrati kot republikanci verjamejo, da gre za prihodnost države, ta pa je videti diametralno nasprotna.
    Barbara Kramžar 3. 11. 2026 | 20:39
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Film Jana Cvitkoviča

    (OCENA) Hotel Alkohol

    Čeprav je Cvitkovič v skoraj vseh filmih prikazoval protagoniste, ki se ujamejo v padec proti družbenemu dnu, je Hotel Alkohol vseeno bolj delikaten.
    3. 11. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Katja Kokot: Enaka merila tudi za Resnico

    Vodja poslancev Resnice opozarja na dvojna merila, a konkretnih očitkov ni pojasnila. Stranka na novinarska vprašanja ni odgovorila.
    3. 11. 2026 | 19:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
    Vredno branja

    Oseba v oranžnem jopiču je izginila. Se lahko dovolj dobro skrije? (video)

    Na Univerzi v Celovcu razvijajo brezpilotne letalnike, ki se samostojno znajdejo v prostoru, tudi brez signala GPS. Obiskali smo raziskovalno središče, kjer znanstvene zamisli preizkušajo v resničnih razmerah.
    Promo Delo 3. 11. 2026 | 12:45
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Trgi padajo. Kako ujeti pravi trenutek za vlaganje?

    Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
    3. 11. 2026 | 14:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo služi z nihanjem cen elektrike?

    Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
    Promo Delo 23. 10. 2026 | 13:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    Vredno branja

    BAT odločen zmanjšati dostopnost tobačnih izdelkov za mladoletne

    BAT je na vseh prodajnih mestih verige iNovine uvedel inovativno tehnologijo preverjanja polnoletnosti kupcev ter projekt nadgradil z brošuro in vizualnim gradivom za ozaveščanje o tem, da tobačni in nikotinski izdelki niso za mladoletne.
    Promo Delo 28. 10. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Slovenija gradi nekaj, kar bi lahko spremenilo delo v podjetjih

    Telekom Slovenije razvija UI-oblak, ki bo podjetjem omogočil dostop do zmogljive umetne inteligence, učinkovitejše poslovanje in večji nadzor nad podatki.
    3. 11. 2026 | 12:59
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    Vredno branja

    Philip Morris International svojo strategijo opira na znanost

    PMI je doslej v raziskave in razvoj vložil več kot16 milijard dolarjev, s čimer potrjuje dolgoročno zavezanost znanju, inovativnim tehnologijam in sodobnim poslovnim rešitvam. Znanost, raziskave in inovacije so tako že več kot desetletje temelj poslovne strategije družbe PMI.
    Promo Delo 29. 10. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Se še spomnite prvega Clia? Takšnega zagotovo niste vozili (video)

    Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
    2. 11. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Sedimo na bilijonih. A kje je denar?

    Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
    21. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Potovanja niso le dopust: kako izbrati pravo zavarovanje za tujino?

    Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
    Promo Delo 2. 11. 2026 | 09:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Eko sklad: Brez obresti in s 40% odpisom glavnice do prenove poslovnih stavb

    V Sloveniji je kar 70 % stavb, zgrajenih pred letom 1990, energetsko manj učinkovitih, je maja letos objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
    3. 11. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Banka razkrila novost, ki pomeni mejnik v slovenskem bančništvu (video)

    Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
    2. 11. 2026 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Operacija povešenih vek: kaj v resnici stoji za utrujenim pogledom?

    Oči so lahko videti utrujene, tudi ko smo spočiti. Včasih jih obtežuje odvečna koža, drugič spuščene obrvi, lahko pa nas motijo predvsem gubice okoli oči.
    Promo Delo 3. 11. 2026 | 14:09
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo