Morda najpomembnejše vmesne volitve v zgodovini ZDA

Okrog sto milijonov Američanov na tokratni volilni torek zaključuje vmesne volitve za vseh 435 sedežev v zveznem predstavniškem domu, 35 v senatu, več ducatov guvernerjev in številna druga lokalna vprašanje. Najpomembnejše so kongresne volitve, kjer demokrati sredi drugega mandata republikanca Donalda Trumpa upajo na tradicionalno prevlado in veliko maščevanje njim osovraženemu predsedniku. Velika večina raziskav javnega mnenja napoveduje modri cunami po barvi leve od obeh velikih ameriških strank. Rdeči republikanci so vse do zaprtja volilnih okrajev upali na podcenjevanje njihovih volivcev.

Na kocki sta diametralno različni viziji razvoja ZDA, pa čeprav vsaj na demokratski strani še ni jasno, za kaj se bodo zavzemali poleg neusmiljenega obračuna s Trumpom in njegovimi. Pod svojim zadnjim predsednikom Joejem Bidnom so pridelali še precej višjo inflacijo od tiste, ki zaradi iranske vojne vleče k tlom »najprej Amerika« republikance. Ti upajo na nadaljevanje vračanja industrije in drugih dosežkov iz prvega Trumpovega leta svojega drugega bivanja v Beli hiši. Zaradi visokih stav je v decentraliziranem ameriškem volilnem sistemu z zelo različnimi pravili pričakovati številne tožbe.

Kaj govorijo televizijski oglasi

Demokratski oglas v teksaškem Dallasu. FOTO: Adam Gray Getty Images Via Afp

Veliko o tem, kaj je v očeh obeh velikih ameriških strank v igri na tokratnih volitvah, pokažejo televizijski oglasi. »Socialisti, komunisti in radikalni islamisti prevzemajo demokratsko stranko, da lahko ustavijo in zavrtijo nazaj izjemno učinkovito strategijo predsednika Trumpa za razgradnjo globoke države, zagotovitev miru v svetu in obnovo tradicionalne Amerike,« so minule dni razglašali pri zvezi konservativnih kongresnikov Freedom Caucus. »Če ne boste volili, boste s tem volili za uničenje Amerike.« Iz demokratske predvolilne kampanje odgovarjajo s prikazom višanja cen bencina po marcu in njeno skorajda podvojitev so zakoličili z napisom: to so naredili republikanci v prestolnici Washington!

Vpliv vojne na ameriško politično dogajanje

Republikanski predsednik Donald Trump vztraja, da je bil napad na Iran nujen. Režim, ki skandira uničenje Amerike, po njegovem ne sme dobiti jedrske bombe. Res pa je ob njenem začetku obljubljal obračun z ajatolami v pestih tednih, na predvečer volitev pa je moral spet bombardirati iranski otok v bližini Hormuške ožine. Predsednik zagotavlja, da ima njegova vojska v rokah vse vzvode, na območje pa je poslal še eno letalonosilko s tisoči vojakov.

Trump je v torek naznanil tudi končanje vsakoletne milijardne pomoči Izraelu, o tem naj bi se že pred meseci sporazumel z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem. Judovska država bo lahko še naprej kupovala ameriško orožje, pomoči pri tem pa po njegovem ne potrebuje več.

Ladje pred Hormuško ožino. FOTO: Stringer Reuters

Odnos do Izraela in antisemitizem kot ameriško notranjepolitično vprašanje

Odnos do Izraela in judovskega vprašanja nasploh je na tokratnih kongresnih volitvah najbolj očitno v Michiganu, kjer demokrat Abdul El-Sayed upa, da bo prvi senator islamske vere v zgodovini ZDA. Kritiki potomca egiptovskih priseljencev v ZDA obtožujejo družinskih in drugih povezav z Muslimansko bratovščino, bolj kot za Detroit naj bi se zavzemal za Palestino. Kampanje sovraštva je 42-letnega zdravstvenega administratorja obtožila celo demokratska tekmica Hailey Stevens, ki pa so jo zaradi tega vrgli iz stranke. Stevensova je volivcem priporočila, naj volijo republikanskega senatorja za michiganski senatni sedež Mika Rogersa.

Demokratski kandidat za michiganskega senatorja Abdul El-Sayed. FOTO: Salwan Georges Getty Images Via Afp

Demokratsko upanje na volilno zmagoslavje

Visoki republikanci še vedno zatrjujejo, da so raziskave javnega mnenja pristranske, tako kot na številnih dosedanjih volitvah naj ne bi pridobili sodelovanja njihovih volivcev. Med drugim so le redki napovedovali obe Trumpovi predsedniški zmagi. Tradicionalno pa ameriški volivci vendarle volijo stranko brez svojega človeka v Beli hiši in demokrati upajo na modri cunami - morda je tradicionalna demokratska barva - tako v predstavniškem domu kot senatu. Zadnji je še posebej pomemben, ker brez njega ne morejo velikega outsiderja ameriške politike kaznovati tako, kot bi si želeli: z ustavno tožbo, ki bi po možnosti prinesla njegovo odstavitev. Poleg Michigana so najbolj vroče tekme v Teksasu, kjer je Trumpov izbranec Ken Paxton zapleten v vroč spopad z demokratom Jamesom Talaricom, zaradi visokih cen dizla pa tudi v kmetijskih zveznih državah Kansas, Ohio in Iowa.

Teksaški demokratski kandidat za zvezni senat James Talarico. FOTO: Ronaldo Schemidt/Afp

Zapleti na Aljaski, odločitev v Mainu.

Demokratska kandidatka za senatni sedež Aljaske Mary Peltola je pred torkom vodila v tekmi z republikanskim senatorjem Danom S. Sullivanom. Potem pa so jo republikanci s predsednikom Trumpom na čelu začeli obtoževati, da je njena predvolilna kampanja k nastopu na volitvah pripravila Dana J. Sullivana samo zato, da bi zmedli konservativne volivce. Upokojenega učitelja, ki je po medijskih poročilih izginil neznano kam, iščejo agenti zveznega preiskovalnega urada FBI, bo škandal vplival na razpoloženje volivcev? Mary Peltola zatrjuje, da s tem ni imela nič.

Na kocki je tudi senatna tekma v Mainu, kjer se republikanska senatorka Susan Collins že šestič poteguje za ta položaj. Demokrati so v boju proti njej iskali bolj možate kandidate, ki bi pokazali njihovo privrženost delavskemu razredu ter še posebej moškim med njimi, s prvim kandidatom Grahamom Plattnerjem pa niso bili uspešni. Nekdanja prijateljica ga je obtožila posilstva, na prsih je imel vtetoviran nacistični simbol. Sedanji demokratki kandidat Troy Jackson, po poklicu drvar, upa, da bo končal skoraj tridesetletno kariero republikanske senatorke Collinsove.

Republikanska senatorka iz Maina Susan Collins. FOTO: Taylor Coester/Reuters

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