»Morda smo že v vojni z Rusijo«

Nekdanja generalna direktorica britanske varnostne službe MI5 Eliza Manningham-Buller je opozorila, da je Velika Britanija zaradi obsega ruskih sovražnih dejavnosti morda že v vojni z Moskvo.

Ne gre za klasičen vojaški spopad, temveč za hibridno vojno, ki jo Rusija po njenih besedah vodi s kibernetskimi napadi, sabotažami in vohunskimi operacijami.

V pogovoru za podcast britanske lordske zbornice je pritrdila Fioni Hill, nekdanji svetovalki v Beli hiši in priznani poznavalki Rusije, ki je podobno tezo postavila že v preteklosti.

»Morda ima prav, ko pravi, da smo že v vojni z Rusijo,« je dejala Manningham-Bullerjeva. »Gre za drugačno vrsto vojne, a sovražnost, kibernetski napadi, fizični napadi in obsežno obveščevalno delo so dejstva.«

V zadnjem letu so v Veliki Britaniji na zaporne kazni obsodili šest bolgarskih državljanov. FOTO: Wikimedia Commons

Njena ocena temelji na konkretnih dogodkih. Kot poroča Guardian, so v zadnjem letu v Veliki Britaniji obsodili šest bolgarskih državljanov zaradi delovanja v vohunski mreži, ki je izvajala nadzor po Evropi.

Poleg tega je bilo pet moških obsojenih zaradi vpletenosti v požig skladišča s pomočjo za Ukrajino, napad, ki ga je po ugotovitvah preiskovalcev naročila Moskva.

Na porast števila ruskih kibernetskih napadov, ki ciljajo tako na kritično infrastrukturo kot na zasebna podjetja, pa je že lani opozarjal tudi takratni minister Pat McFadden.

Tiha vojna ne poteka na oddaljenih bojiščih, temveč v digitalnem prostoru. FOTO: Toby Melville/Reuters

»Zmotili smo se glede Putina«

Baronica Manningham-Buller, ki je MI5 vodila med letoma 2002 in 2007, se spominja obdobja, ko so na Zahodu še upali, da se Rusija pod vodstvom Vladimirja Putina ne bo vrnila k starim vzorcem delovanja.

S Putinom se je tudi osebno srečala leta 2005 ob robu vrha skupine G8. »Vsi smo upali, da bomo po koncu Sovjetske zveze dobili potencialnega partnerja,« je povedala. »A smo se zmotili, saj je Rusija izjemno sovražna do Zahoda.«

Priznala je, da jo je Putinov osebni vtis pustil hladno. »Nisem predvidela, da bo v enem letu ukazal umor Aleksandra Litvinenka na londonskih ulicah, a zdel se mi je precej neprijeten človek,« je dodala.

Aleksander Litvinenko je bil nekdanji agent ruske obveščevalne službe FSB, ki je prebegnil v Veliko Britanijo. FOTO: Reuters

Spomnimo, nekdanji agent ruske obveščevalne službe FSB Aleksander Litvinenko je leta 2006 umrl, potem ko so ga v Londonu zastrupili z radioaktivnim polonijem. Javna preiskava je kasneje potrdila, da sta ga umorila ruska agenta, najverjetneje po neposrednem ukazu Vladimirja Putina.

Kitajska izkorišča praznino, ki jo pušča Zahod

Nekdanja vodja MI5 je v pogovoru, kot poroča časnik Times, opozorila tudi na posledice zmanjševanja zahodne mednarodne pomoči.

Po njenem mnenju odločitvi ZDA in Velike Britanije, da skrčita sredstva za pomoč, ustvarjata diplomatsko praznino, ki jo za širjenje svojega vpliva izkorišča Kitajska za širjenje svojega vpliva v revnejših državah, zlasti v Afriki in Aziji. Ko se Zahod umakne, njegov prostor ne ostane prazen.

Nekdanja šefica MI5 je izrazila kritiko do odločitev ZDA in Velike Britanije, da zmanjšata sredstva za mednarodno pomoč. FOTO: Alexander Drago/Reuters

Z opuščanjem teh orodij Zahod ne le varčuje, temveč prepušča globalni oder tekmecem, ki delujejo po drugačnih pravilih.