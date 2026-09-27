Morebitna pogajanja sovražnosti ne bodo ustavila

»Nekoč – upajmo, da v ne prav daljni prihodnosti, morda še pred hudo zimo – bosta sklenila dogovor,« je predsednik ZDA Donald Trump ponovno optimistično napovedal, da sta ruski in ukrajinski kolega, Vladimir Putin in Volodimir Zelenski, pripravljena na mirno rešitev vojaškega spopada na vzhodu Evrope. Obnovitev neposrednih pogajanj se res obeta, a ta še ne bodo prinesla konca sovražnosti in premirja, ki si ga želijo v Kijevu in na Zahodu. Veliko dogajanja ob robu letošnjega tradicionalnega jesenskega zasedanja generalne skupščine Združenih narodov je bilo povezanega z ukrajinsko vojno, ki danes traja že 1677. dan. V ukrajinskih opozicijskih medijih so ugotavljali, da Zelenski v New Yorku ni veliko dosegel, čeprav se mu je med drugim uspelo srečati s Trumpom. Hladen tuš je menda doživel ...