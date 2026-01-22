  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Morebitna rešitev za Grenlandijo po zgledu Cipra

    Trump je odpovedal dodatne kazenske carine za evropske države, ki so Dansko in Grenlandijo podprle pri zavračanju ameriškega prevzema arktičnega otoka.
    Grenlandija 21. januarja 2026.  Foto Jonathan Nackstrand/Afp
    Grenlandija 21. januarja 2026.  Foto Jonathan Nackstrand/Afp
    Barbara Kramžar
    22. 1. 2026 | 03:37
    V zahtevah ameriškega republikanskega predsednika Donalda Trumpa po Grenlandiji se na koncu vendarle kaže umetnost pogajanja. Avtor knjige s tem naslovom ne bo dobil cele Grenlandije, kot se je šokantno zavzemal, po navedbah New York Timesa pa naj bi bili v igri »majhni žepi« avtonomnega ozemlja Danske za nova ameriška vojaška oporišča po zgledu britanskih baz na Cipru, ki veljajo za ozemlje Združenega kraljestva. V Beli hiši tega še niso potrdili.

    Trump sinoči še ni govoril o podrobnostih sporazuma, ki naj bi obsegal tudi gradnjo sistema protiraketne obrambe Zlata kupola, na novinarsko vprašanje, kako dolgo bo veljal, pa je odgovoril: »Za večno!« Na svojem družbenem omrežju truth social je pisal o produktivnem srečanju z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem, na katerem so oblikovali okvir prihodnjih sporazumov o Grenlandiji in vsemu območju Arktike. »Hvala za pozornost v tej zadevi!«

    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Še eno prvo leto Donalda Trumpa: vse več ljudi ga jemlje resno in dobesedno

    Ob obletnici vrnitve na oblast predsednikovi nasprotniki upajo, da ga lahko omejijo na kongresnih volitvah. Trump računa na gospodarski razvoj.
    Barbara Kramžar 20. 1. 2026 | 01:44
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump bi z Grenlandijo poravnal evropske »dolgove«

    Donald Trump navaja varnost kot glavni razlog za prevzem arktičnega otoka, Danski pa očita, da ga ni zmožna zaščititi.
    Barbara Kramžar 18. 1. 2026 | 21:38
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    Trump preklical grožnje s carinami zaradi Grenlandije

    Spremljamo aktualno dogajanje in mednarodne odzive na ameriške težnje po prevzemu Grenlandije.
    21. 1. 2026 | 06:44
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Nabiranje političnih točk

    Desnica se je spravila nad ekološko kmetijstvo

    Ustvarjanje vtisa, da ekološke kmetije ne prispevajo k samopreskrbi s hrano, ampak »le« skrbijo za okolje.
    Maja Prijatelj Videmšek 21. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Premium
    Novice  |  Svet
    Evropa - ZDA

    Morebitna rešitev za Grenlandijo po zgledu Cipra

    Trump je odpovedal dodatne kazenske carine za evropske države, ki so Dansko in Grenlandijo podprle pri zavračanju ameriškega prevzema arktičnega otoka.
    Barbara Kramžar 22. 1. 2026 | 03:37
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    S kom in kdaj za polfinale?

    Znan spored tekem Slovencev v Malmöju, takoj najvišja ovira

    Rokometna reprezentanca se bo v drugem delu evropskega prvenstva v petek najprej pomerila z domačo Švedsko, potem sledijo Madžarska, Hrvaška in Islandija.
    Peter Zalokar 21. 1. 2026 | 22:34
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Oblak v sodnikovem dodatku preprečil zmagoslavje Turkov

    Nogometaši madridskega Atletica so v ligi prvakov na gostovanju v Istanbulu iztržili neodločen izid.
    21. 1. 2026 | 21:12
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Starost najmanj 67.800 let

    Odkrili najstarejšo jamsko poslikavo, stara je najmanj 67.800 let

    Oris roke, najden na indonezijskem otoku Sulavezi, je najstarejša znana jamska poslikava na svetu, pravijo raziskovalci.
    21. 1. 2026 | 20:49
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Namizni tenis

    Jorgić zanesljivo premagal Kitajca

    Najboljši slovenski namiznoteniški igralec je uspešno dobro začel turnir WTT Contender v Maskatu.
    21. 1. 2026 | 20:41
    Preberite več
