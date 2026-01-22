Morebitna rešitev za Grenlandijo po zgledu Cipra

V zahtevah ameriškega republikanskega predsednika Donalda Trumpa po Grenlandiji se na koncu vendarle kaže umetnost pogajanja. Avtor knjige s tem naslovom ne bo dobil cele Grenlandije, kot se je šokantno zavzemal, po navedbah New York Timesa pa naj bi bili v igri »majhni žepi« avtonomnega ozemlja Danske za nova ameriška vojaška oporišča po zgledu britanskih baz na Cipru, ki veljajo za ozemlje Združenega kraljestva. V Beli hiši tega še niso potrdili.

Trump sinoči še ni govoril o podrobnostih sporazuma, ki naj bi obsegal tudi gradnjo sistema protiraketne obrambe Zlata kupola, na novinarsko vprašanje, kako dolgo bo veljal, pa je odgovoril: »Za večno!« Na svojem družbenem omrežju truth social je pisal o produktivnem srečanju z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem, na katerem so oblikovali okvir prihodnjih sporazumov o Grenlandiji in vsemu območju Arktike. »Hvala za pozornost v tej zadevi!«