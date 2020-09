Obsojenim za umor Hašodžija odpravili smrtne kazni

Skoraj dve leti po brutalnem umoru do režima kritičnega novinarja je danes savdsko sodišče pet obtoženih obsodilo na 20 let zapora. S tem je sodišče odpravilo lani izrečene smrtne kazni , še tri osebe pa so obsodili na večletne zaporne kazni, je danes poročala savdska tiskovna agencija SPA.Sodni postopek je s tem končan, je ob povzemanju sodnih virov poročala SPA.Hašodžija, kritika savdskega režima, je 2. oktobra 2018 v savdskem konzulatu v Istanbulu brutalno umorila skupina specialcev iz Rijada. Njegovo truplo so razkosali, njegovih posmrtnih ostankov pa doslej še niso našli. Hašodži je konzulat obiskal zaradi urejanja dokumentov ob načrtovani poroki z zaročenko iz TurčijeSavdska Arabija je vpletenost v umor zanikala, nato ga je potrdila. Prestolonaslednik Mohamed bin Salman , ki je dejanski vladar v Savdski Arabiji, sicer zanika, da naj bi on osebno odredil umor. V Savdski Arabiji so decembra lani peterico moških zaradi smrti Hašodžija obsodili na smrt, še tri obtožene pa na zaporne kazni.Hašodžijevi sinovi so maja letos sporočili, da odpuščajo njegovim morilcem . To je savdski vladi omogočilo, da odpravi smrtne kazni proti peterici, poroča nemška tiskovna agencija dpa.