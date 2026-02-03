  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Morje bi lahko vzelo do tisoč življenj

    Nevladniki bijejo plat zvona pred eno od največjih migrantskih tragedij v zadnjih letih.
    Iz Tunizije je pred neurjem Harry izplulo proti Evropi najmanj 29 plovil. Slika je simbolična. FOTO: Sameer Al-Doumy/AFP
    Iz Tunizije je pred neurjem Harry izplulo proti Evropi najmanj 29 plovil. Slika je simbolična. FOTO: Sameer Al-Doumy/AFP
    Gašper Završnik
    3. 2. 2026 | 19:31
    3. 2. 2026 | 19:32
    5:25
    Medtem ko na Siciliji odpravljajo posledice opustošenja po ciklonu Harry in prebivalci zaskrbljeno spremljajo plazenje tal v mestu Niscemi, se tragične razsežnosti neurja, ki je zajelo Sredozemlje v drugi polovici januarja, razkrivajo tudi na morju. Nevladne organizacije bijejo plat zvona, da bi lahko v brodolomih na poti v Evropo izgubilo življenje do tisoč ljudi.

    image_alt
    Postavljamo jim ovire, a ljudje še kar prihajajo

    »Kažejo se obrisi največje tragedije zadnjih let na poteh v osrednjem Sredozemlju, vladi Italije in Malte pa molčita in ne naredita ničesar,« je opozorila Laura Marmorale, predsednica organizacije Mediterranea Saving Humans, ki se podobno kot druge organizacije za reševanje na morju v naši zahodni sosedi spoprijema z vse izrazitejšo kriminalizacijo svojega delovanja. Težo njenih besed potrjuje primerjava s preteklimi leti. Če bi se ocene o približno tisoč mrtvih potrdile, bi se število žrtev v zgolj nekaj dneh približalo črni statistiki leta 2025. Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije (IOM) je lani na osrednjesredozemski migrantski poti umrlo 1342 ljudi, v celotnem Sredozemskem morju pa 1883.

    Nepopolna slika

    Med 14. in 21. januarjem, ko je osrednje Sredozemlje zajelo neurje Harry, so evropske pomorske oblasti evidentirale okoli 380 pogrešanih. Gre za uradne primere, zabeležene prek klicev na pomoč in drugih signalov. Nevladne organizacije ob sklicevanju na pripovedovanja ljudi, ki so bili priča odhodom plovil, ter informacije družinskih članov migrantov poudarjajo, da ti podatki zajemajo le del tragične slike in da je njen obseg bistveno večji.

    Kot opozarjajo v organizaciji Refugees in Libya (Ril), ki združuje aktiviste in begunce ter deluje tako v Evropi kot Magrebu, je v dneh pred neurjem Harry iz Tunizije proti Evropi izplulo najmanj 29 plovil. FOTO: Sameer Al-doumy/Afp
    Kot opozarjajo v organizaciji Refugees in Libya (Ril), ki združuje aktiviste in begunce ter deluje tako v Evropi kot Magrebu, je v dneh pred neurjem Harry iz Tunizije proti Evropi izplulo najmanj 29 plovil. FOTO: Sameer Al-doumy/Afp

    Kot opozarjajo v organizaciji Refugees in Libya (Ril), ki združuje aktiviste in begunce ter deluje tako v Evropi kot Magrebu, je v dneh pred neurjem Harry iz Tunizije proti Evropi izplulo najmanj 29 plovil. Do kopnega sta prispeli le dve: eno se je zaradi zelo slabih razmer na morju obrnilo in vrnilo na severnoafriško obalo, drugo je doseglo italijanski otok Lampedusa. Za preostalimi je med divjanjem narave, ko so sunki vetra dosegali hitrost do 54 vozlov, valovi pa višino do sedem metrov, izginila vsaka sled.

    Veliko bark

    Število nezakonitih prihodov po morju iz Tunizije v Italijo se je po dogovoru o finančni pomoči v zameno za zajezitev migracij, ki ga je leta 2023 z EU sklenil tunizijski predsednik Kais Saied, občutno zmanjšalo. Prav zaradi učinkovitosti pri preprečevanju odhodov z območja Sfaksa v zadnjih mesecih se nevladniki sprašujejo, zakaj so oblasti v tej severnoafriški državi ravno v času zaostrenih vremenskih razmer dovolile izplutje toliko plovilom.

    Kot so pri organizaciji Mediterranea zapisali v sporočilu za javnost, se je po njihovih navedbah od 15. januarja stopnjeval pritisk tunizijskih varnostnih sil, vključno z racijami in odstranjevanjem neformalnih taborišč v oljčnih nasadih okoli Sfaksa, hkrati naj bi se zmanjšal nadzor na obalnih območjih. Po zbranih pričevanjih naj bi en sam tihotapec, lokalno znan kot Mohamed »Mauritania«, prisilil k izplutju pet manjših čolnov, na vsakem naj bi bilo od 50 do 55 ljudi. Po navedbah RiL je v tem času iz Tunizije izplulo več deset bark, ki jim neurje ni prizaneslo.

    To potrjujejo pričevanja 47 migrantov, ki se jim je uspelo približati Lampedusi, ter skupina z barke, ki se je vrnila v Tunizijo, pa tudi primer Ramadana Konteja. Državljan Sierre Leone je edini preživel nesrečo čolna s 47 potniki, ki ni bil zajet v uradnih evidencah. V morju je preživel 24 ur. Triindvajsetega januarja ga je rešila tovorna ladja Star.

    FOTO: Sameer Al-doumy/Afp
    FOTO: Sameer Al-doumy/Afp

    Po navedbah organizacije Mediterranea je Kontejevo pričevanje pomembno zato, ker potrjuje širši vzorec dogajanja: plovila, ki so v tem času izplula iz Sfaksa, so se znašla v razmerah z zelo majhnimi možnostmi za preživetje, brez proaktivne prisotnosti reševalnih ekip. Poudarili so, da so razpoložljivi podatki še vedno razdrobljeni in si deloma nasprotujejo, ne zaradi pomanjkljivega dela, temveč zato, ker ni enotnega sistema za spremljanje odhodov in izginotij. Čeprav so različne organizacije navedle različne ocene, po njihovem mnenju to ne zmanjšuje teže ugotovitev, temveč kaže, da dejanski obseg tragedije presega tisto, kar je zajeto v uradnih podatkih.

     Članek je objavljen v okviru projekta SOS4Democracy, v katerem sodeluje medijska hiša Delo.

    Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon Europe (št. pogodbe 101119678). Izražena stališča in mnenja pripadajo avtorju in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za raziskave (REA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki financira akcijo.

    Več iz teme

    migrantismrtne žrtveSredozemljebrodolomsredozemsko morjeEvropaSOS4Democracy

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

