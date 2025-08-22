Moški v facebook skupini delili intimne fotografije nič hudega slutečih žena

Pri lastniku družbenega omrežja facebook, podjetju Meta, so odstranili skupino, v kateri so moški delili intimne fotografije žena brez njihovega privoljenja. Facebook skupina se je pojavila v Italiji, poimenovali pa so jo Mia Moglie, kar bi v prevodu pomenilo Moja žena. Preden so jo zaprli, se ji je pridružilo okrog 32 tisoč ljudi. Ustanovili so jo sicer že leta 2019, vendar je bila, kot piše Corriere della Serra, do maja letos dokaj neaktivna.

V Italiji je po odkritju završalo, poroča BBC, saj so nekateri izrazili skrb, da se bodo podobne skupine razrasle. Iz Mete so sporočili, da so skupino oziroma objave odstranili zaradi kršenja pravil podjetja o spolnem izkoriščanju odraslih.

Posnetki zaslonov, ki so prišli v javnost, so prikazovali ženske med slačenjem, spanjem ali med drugimi intimnimi opravili. Ob tem so se pod fotografijami pojavili številni komentarji moških – nekateri so zapisali, da želijo žensko posiliti, drugi so hvalili dejstvo, da ženske za objavo niso vedele.

Facebook skupino je javno izpostavila pisateljica Carolina Capria. Zapisala je, da se zaradi tega, kar je videla in prebrala, počuti slabo in prestrašeno: »Spajanje nasilja s spolnostjo je zakoreninjeno v naši kulturi. Moški v javni skupini pišejo, ne da bi skrivali svoja imena ali obraze.«

BBC navaja tudi izjavo članice Evropske stranke Zelenih Fiorelle Zabatta, ki je na družbenem omrežju zapisala, da to «ni bila le neškodljiva zabava, pač pa virtualno posilstvo«. Poudarila je, da se je treba proti tem platformam boriti, pa tudi proti strupenim predstavam o pravi moškosti. Uporabnik, ki je ustvaril skupino, menda na facebooku ni več aktiven

Ena od žensk, ki je slučajno odkrila, da je njen mož v skupini objavljal intimne posnetke, je za Corriere della Serra povedala, da počuti zlorabljeno: O tem nisem vedela popolnoma nič. Opravičeval se mi je, da je bila vse skupaj le igra. Imava dva otroka, skupaj sva 10 let. Delil je najine skupne fotografije, trenutke iz zasebnega življenja. Počutim se razklano na dvoje.«

Meta je skupino odstranila. FOTO: Fabrice Coffrini/Afp

V Italiji, še poroča BBC, je od leta 2019 prepovedano deljenje intimnih fotografij ali videoposnetkov, ki naj bi ostali zasebni, prav tako tudi tako imenovana »maščevalna pornografija«. Omenjeno facebook skupino, ki so jo sicer zaprli, kar za Meto ni samoumevno, je italijanskim kriminalistom prijavilo več kot tisoč ljudi.

Prav hitra in skupinska mobilizacija javnosti je pripomogla k temu, da so morali pri Meti popustiti. Iz podjetja so sicer sporočili, da na njihovih platformah ne dovolijo objave vsebin, ki spodbujajo spolno nasilje, spolne napade ali spolno izkoriščanje.«

Primer nekoliko spominja na Francijo in afero Pelicot. Dominique Pelicot je bil lani obsojen na 20 let zapora, ker je svojo soprogo Gisèle Pelicot drogiral in neznance vabil, naj jo posilijo.

Pisateljica Carolina Capria je povedala, da je italijanski primer dokaz, kako dogajanje v Franciji ni anomalija: »V oba primera so bili vpleteni moški, ki so verjeli, da lahko nadzorujejo svojo ženo, in za katere je spolnost neločljivo povezana z zatiranjem ženske.«