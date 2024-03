Iz nočnega kluba na Nizozemskem že izpuščeni vsi talci

Po poročanju tujih tiskovnih agencij je dopoldne policija v mestu Ede v osrednjem delu Nizozemske je dopoldne sporočila, da je v nočnem klubu v središču mesta prišlo do incidenta, ko je neznan storilec več ljudi zajel za talce. Po nekaj urah so lokal vsi postopoma zapustili, policija pa je aretirala eno osebo.

Lokalni mediji so poročali o štirih ali petih talcih. Najprej so priljubljeni lokal Café Petticoat (po navedbah vidno pretreseni) zapustili trije, policija pa je poudarila, da zadeva še ni zaključena. Prebivalce mesta je ob začetku dogajanja pozvala, naj ostanejo doma in si ne hodijo ogledovat razmer.

Najprej so bili izpuščeni trije vidno pretreseni talci. FOTO: AFP

Župan mesta z nekaj več kot 100.000 prebivalci jugovzhodno od Amsterdama René Verhulst je nato v izjavi za javnost izrazil zaskrbljenost nad dogajanjem in upanje na hiter in varen razplet. Ker po spletu krožijo posnetki s kraja dogodka, je ljudi pozval, naj se zadržijo in jih ne objavljajo, saj imajo talci pravico do miru in zasebnosti, policija pa želi nemoteno opravljati svoje delo. Za potrpežljivost je na svojem profilu na omrežju X prosila tudi policija province Gederland, v kateri leži Ede.

Mestno središče so zaprli, na kraju dogodka so bili številni policisti in strokovnjaki za eksplozive, so sporočile lokalne oblasti. Evakuirali so približno 150 hiš, železniški promet v Ede in iz njega pa ustavili.

Na kraju dogodka so bili policija in strokovnjaki za eksplozive. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters

Moški naj bi grozil, da bo klub pognal v zrak. »Vidimo, da je veliko vprašanj o motivu. Zaenkrat nič ne kaže na teroristični motiv,« je sicer policija zapisala na omrežju X.