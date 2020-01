Moški v Parizu z nožem napadel več ljudi

Francoska policija je ustrelila moškega, ki je v mestu Villejuif blizu Pariza zabodel več ljudi. BBC poroča, da je napadalec menda z nožem poškodoval vsaj štiri osebe, od tega eno huje. Na začetku so se pojavile navedbe, da naj bi dva človeka umrla, a to očitno ne drži.



Policisti so prebivalcem in obiskovalcem območja svetovali, naj se izogibajo temu predelu, dokler traja intervencija. Napadalec je žrtve izbiral naključno.



BBC navaja, da je po nekaterih poročanjih moškinosil jopič z eksplozivom, a policija tudi te informacije uradno še ni potrdila. Prav tako za zdaj ni znan motiv za napad.