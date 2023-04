Moški v Teksasu ranil navijačici po poskusu vstopa v napačno vozilo

Nekaj dni po tem, ko so v ameriški zvezni državi Missouri ranili temnopoltega najstnika, ko je pomotoma pozvonil na napačnih vratih, ter ubili mlado žensko v zvezni državi New York, ker je pomotoma prišla na napačen naslov, poročajo o novem incidentu s strelnim orožjem.

V zvezni državi Teksas so štiri navijačice, po poročanju ameriških medijev je šlo za najstnice, parkirale svoje avtomobile na parkirišču trgovine in odšle na trening. Po treningu so se po polnoči vrnile po svoja vozila. Ena od njih, Heather Roth, je pomotoma odprla vrata avtomobila, ki ni bil njen, v njem pa je sedel moški.

Takoj je šla v avtomobil prijateljice in odprla okno, da bi se opravičila moškemu, ki je stopil iz svojega avtomobila. Vendar je takoj izvlekel pištolo in začel streljati nanje. Pri tem je huje ranil navijačico Payton Washington. V bolnišnico so jo odpeljali v helikopterju in je v stabilnem stanju. Roth pa je utrpela lažjo poškodbo in so jo oskrbeli na kraju dogodka.

Policija je prijela 25-letnega osumljenca Pedra Tella Rodrigueza, ki so ga za zdaj obtožili smrtonosnega ravnanja.

Dekleta sicer trikrat na teden hodijo na vaje skupine navijačic, pri čemer se vsakič v obe smeri peljejo okoli 580 kilometrov.

Smrtonosna streljanja so v ZDA pogosta, saj imajo v državi z okoli 330 milijonov prebivalcev po ocenah kar 400 milijonov kosov orožja.

Prejšnji četrtek zvečer je 84-letni belec v Missouriju ustrelil temnopoltega 16-letnega Ralpha Yarla, ki je pomotoma pozvonil pri njem, ko je želel pobrati svoja brata, ki sta bila na obisku pri prijateljih v bližnji hiši. Najstnik je napad preživel.

Moški se je nato v torek predal policiji, v sredo pa izrekel za nedolžnega glede obtožb napada prve stopnje in oboroženega kaznivega dejanja.

V zvezni državi New York pa je 20-letno žensko v soboto zvečer ubil lastnik hiše, potem ko se je s še tremi osebami pojavila na napačnem naslovu, ko je poskušala najti hišo prijatelja.