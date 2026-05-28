Moški z nožem zabodel tri potnike na železniški postaji

V Švici so aretirali moškega, ki je v napadu z nožem na železniški postaji Winterthur poškodoval tri osebe. 31-letnik je napadel okoli 8.30 zjutraj po našem času. Gre za švicarskega državljana, ki je po napadu stekel s postaje in v arabščini zaklical »Allahu Akbar« oziroma Bog je velik, navaja švicarski medij Blick.

Po navedbah ene izmed prič je moški v roki držal nož, množica pa je začela kričati, preden se je razbežala. Tri žrtve, stare 28, 43 in 52, so odpeljali v bolnišnico na zdravljenje.

Policija primer še preiskuje, motiva za napad pa za zdaj še niso razkrili, poroča Reuters.