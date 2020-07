FOTO:Moški za talce zajel potnike na avtobusu

Zaradi sumljivega predmeta so tudi evakuirali tamkajšnjo avtobusno postajo. FOTO: Jurij Djačišijn/AFP

V ukrajinskem mestu Luck na zahodu države je moški za talce ujel okoli dvajset ljudi na avtobusu primestnega potniškega prometa. Policija je v stiku z ugrabiteljem in se pogaja, je sporočil ukrajinski notranji minister. »Pogajanja potekajo. Ljudje so v redu,« je še dejal minister.Varnostne oblasti so že odkrile, da gre za, 44-letnika iz Rusije, ki je v preteklosti storil več kaznivih dejanj in je bil na psihiatričnem zdravljenju. Med prestajanjem zaporne kazni je spisal knjigo Filozofija zločina. Avakov sicer zanika, da so ga v Ukrajini že obravnavali.Moški je sam obvestil policijo o zajetju talcev. Z avtomatsko puško je razbil več oken minibusa, pri sebi pa naj bi imel tudi granate.Razmere v mestu, kjer živi okoli 200.000 ljudi, se sicer zaostrujejo. Prebivalce mesta so pozvali, naj ostanejo doma in se ne zadržujejo zunaj. Obstajajo namreč nepotrjena poročila, da so v bližini policijske postaje odjeknile eksplozije, prišlo naj bi tudi do streljanja.Zaradi sumljivega predmeta so tudi evakuirali tamkajšnjo avtobusno postajo. Moški je namreč tudi grozil, da je na več krajih v mestu podtaknil bombe in da jih bo sprožil na daljavo.Sprva ni bilo jasno, koliko ljudi je na avtobusu. Policija je domnevala, da je za talce zajel 20 ljudi, obveščevalna služba SBU sicer ocenjuje, da je na avtobusu deset ljudi. Moški naj bi zahteval, da se med drugim predstavniki Cerkve in Ukrajine javno označijo za teroriste.Ukrajinski notranji minister Avakov je že pohitel v Luck. Predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da je policija pripravljena na posredovanje, a ker želijo preprečiti žrtve, potekajo pogajanja.