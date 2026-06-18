Moskva dočakala »pravični« odgovor Kijeva

Za »pravični odgovor« je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razglasil doslej največji napad, ki ga je minulo noč ruska prestolnica doživela vse od začetka vojne. Zračni obrambi je uspelo sestreliti 555 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov nad 18 ruskimi regijami, od katerih jih je kar 194 letelo proti Moskvi, a številni so dosegli svoj cilj. Ponovno je zagorelo v rafineriji na jugovzhodu mesta, začasno so bila zaprta vsa tamkajšnja letališča. Zaradi ukrajinskih napadov ponekod po Rusiji zmanjkuje goriva, najhuje je na polotoku Krim, ki ga poskuša ukrajinska vojska logistično povsem odrezati od ruske »matice«.