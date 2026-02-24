Moskovski policist ubit v bombnem napadu blizu železniške postaje

Ob obletnici začetka vojne v Ukrajini je v središču Moskve v noči na torek eksplodirala bomba ob policijskem patruljnem vozilu, pri čemer sta umrla napadalec in en policist, dva policista pa sta bila ranjena, poroča Al Džazira.

Eksplodiralo je nekaj minut po polnoči po lokalnem času v bližini železniške postaje Savelovski, ene glavnih prometnih vozlišč ruske prestolnice.

Po navedbah ruskega notranjega ministrstva je moški pristopil k prometnim policistom, ki so sedeli v patruljnem vozilu, nato pa je eksplodirala neznana eksplozivna naprava. Napadalec in en policist sta umrla na kraju dogodka, dva policista pa so prepeljali v bolnišnico. Identiteta napadalca še ni znana.

FOTO: Tatyana Makeyeva/AFP

Oblasti motiva za napad še niso sporočile, navaja English.news.cn.

Ruski preiskovalni odbor je uvedel kazenski postopek zaradi poskusa umora pripadnika organov pregona in nezakonitega posedovanja eksplozivnih sredstev. Po poročanju državne tiskovne agencije Tass je policijsko vozilo hudo poškodovano – razbita so bila stekla in vetrobransko steklo, razbitine so bile raztresene po cesti, vozilo pa se kljub siloviti eksploziji ni vnelo, piše Al Džazira.

V zadnjih tednih v Moskvi več napadov

Moskva je v zadnjih tednih prizorišče več napadov. V začetku meseca je bil v streljanju hudo ranjen visoki častnik ruske vojaške obveščevalne službe, za kar je Moskva obtožila Kijev.

FOTO: Russian Investigative Committee/Reuters

Decembra 2025 je avtomobilska bomba ubila generalpodpolkovnika Fanila Sarvarova, vodjo oddelka za usposabljanje pri ruskem generalštabu. Dva dni pozneje je nova eksplozija v Moskvi zahtevala tri življenja, med njimi dva policista.

Ukrajina je decembra 2024 prevzela odgovornost za napad, v katerem je bil z bombo, skrito na električnem skiroju pred stanovanjskim blokom, ubit generalpodpolkovnik Igor Kirilov, vodja ruskih sil za jedrsko, biološko in kemično zaščito.