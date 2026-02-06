Moskva ne kaže interesa za angažma z Evropo

Ta teden so pod ameriško taktirko v Abu Dabiju znova potekala neposredna pogajanja med Rusijo in Ukrajino, ki se bodo v bližnji prihodnosti nadaljevala najbrž v ZDA.

Vsi udeleženci so zadnje pogovore ocenili za produktivne, v javnost podrobnosti o zapletih na pogajanjih ne curljajo več, je pa jasno, da o dveh glavnih točkah – ozemeljskem vprašanju in varnostnih jamstvih – še ni soglasja. Zaradi zapletenosti bodo pogajanja trajala še najmanj mesec in pol, je ruski državni agenciji Tass zaupal neimenovani dobro obveščeni vir.