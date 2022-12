Moskva še vedno brez odgovora na zahodno kapico

V nadaljevanju preberite:

Evropska unija in skupina držav G7 sta ta teden uvedli embargo in cenovno kapico na rusko surovo nafto. Najnovejše sredstvo zahodnega pritiska na Moskvo je še najlažje primerjati s tekom na dolge proge: kako učinkoviti bodo novi ukrepi, bo jasno šele čez čas in močno odvisno od razmer na svetovnih trgih.