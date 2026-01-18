Moskva za prekinitev dobave elektrike na zasedenem jugu Ukrajine krivi Kijev

Po ukrajinskih napadih na energetsko infrastrukturo je na območjih pod rusko zasedbo v regiji Zaporožje na jugu Ukrajine brez elektrike ostalo več kot 200.000 gospodinjstev, je danes sporočil tamkajšnji predstavnik Moskve. Drugod v Ukrajini si medtem prizadevajo znova vzpostaviti dobavo elektrike po obsežnih prekinitvah zaradi ruskih napadov.

Predstavnik Moskve na zasedenih območjih v Zaporožju Jevgenij Balicki je na družbenem omrežju telegram danes sporočil, da je po ukrajinskih napadih na energetsko infrastrukturo brez elektrike ostalo 213.000 gospodinjstev in 386 krajev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem po večmesečnem stopnjevanju ruskih napadov na energetsko infrastrukturo, ki so v času nizkih zimskih temperatur povzročili obsežne izpade električne energije in ogrevanja, ta teden razglasil izredne razmere v energetskem sektorju.

Na omrežju X je danes sporočil, da razmere ostajajo težke, da pa si po najboljših močeh prizadevajo za ponovno čimprejšnjo vzpostavitev elektrike, gretja in dobave vode v zahtevnih pogojih.

Sporočil je tudi, da so ruske sile ponoči v več ukrajinskih regijah, tudi v Zaporožju, izvedle več kot 200 napadov z droni, v katerih sta bila ubita najmanj dva človeka, več deset ljudi je bilo ranjenih. Po podatkih Kijeva so 167 dronov sestrelili.

Lokalne oblasti na severovzhodu države so sporočile, da je bila v napadu ruskega drona na zasebno hišo v Harkovu ponoči ubita 20-letnica, v zračnem napadu na stanovanjsko naselje v Sumiju pa štirje ranjeni in poškodovanih 15 poslopij.

Rusko obrambno ministrstvo pa je sporočilo, da so ponoči sestrelili 63 ukrajinskih dronov.

Državi nadaljujta medsebojne napade, medtem ko so ukrajinski pogajalci v soboto prispeli v ZDA na pogovore z administracijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa o končanju skoraj štiriletne vojne. V središču pogovorov bodo po pričakovanjih varnostna jamstva za Kijev in povojna obnova države.