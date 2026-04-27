Moskvo prizadelo snežno neurje, odpovedani številni leti

Moskvo je danes zajelo snežno neurje, zaradi česar je bilo odpovedanih več letalskih poletov. Poročajo o polomljenih drevesih in daljnovodih, ki so klonili pod težo zapadlega snega, zato so oblasti pozvale ljudi k previdnosti.

Na moskovskih letališčih so po poročanju ruskih medijev odpovedali ali odložili več deset letov, najbolj prizadeto pa je letališče Vnukovo. Zamude so tudi v železniškem prometu.

Čiščenje snega z ulice v središču Moskve. FOTO: Andrey Borodulin/Afp

Pod težo mokrega snega so se podrla številna drevesa, zlasti v središču mesta, pri čemer so bili poškodovani avtomobili, pločniki pa neprehodni, javljajo novinarji francoske tiskovne agencije AFP v Moskvi.

»Vrnila se je prava zima,« je sporočil ruski televizijski kanal Pervy Kanal.

Moskovske oblasti so na Telegramu sporočile, da pričakujejo nadaljnje poslabšanje vremena čez dan z obilnimi padavinami in močnimi sunki vetra. Župan Sergej Sobjanin je prebivalce pozval k previdnosti pri gibanju na prostem.

V predmestjih Moskve so nastali snežni zameti, parkirani avtomobili pa so bili prekriti z več centimetri snega. FOTO: Alexander Utkin/Afp

Oranžna stopnja nevarnosti, ki jo je razglasil ruski meteorološki center za Moskvo in njeno okolico, je druga najvišja. Po navedbah španske tiskovne agencije EFE so se Moskovčani danes zbudili s pogledom na novo snežno odejo v višini do deset centimetrov, čeprav so imeli v prejšnjih tednih že pravo pomlad.

V predmestju Moskve sta davi umrli dve osebi, ko je njuno vozilo zdrsnilo na cesti in pri tem trčilo v tovornjak.