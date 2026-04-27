Moskvo prizadelo snežno neurje, odpovedani številni leti

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Moskvo je danes zajelo snežno neurje, zaradi česar je bilo odpovedanih več letalskih poletov. Poročajo o polomljenih drevesih in daljnovodih, ki so klonili pod težo zapadlega snega, zato so oblasti pozvale ljudi k previdnosti.
Na moskovskih letališčih so po poročanju ruskih medijev odpovedali ali odložili več deset letov, najbolj prizadeto pa je letališče Vnukovo. Zamude so tudi v železniškem prometu.
Pod težo mokrega snega so se podrla številna drevesa, zlasti v središču mesta, pri čemer so bili poškodovani avtomobili, pločniki pa neprehodni, javljajo novinarji francoske tiskovne agencije AFP v Moskvi.
»Vrnila se je prava zima,« je sporočil ruski televizijski kanal Pervy Kanal.
Moskovske oblasti so na Telegramu sporočile, da pričakujejo nadaljnje poslabšanje vremena čez dan z obilnimi padavinami in močnimi sunki vetra. Župan Sergej Sobjanin je prebivalce pozval k previdnosti pri gibanju na prostem.
Oranžna stopnja nevarnosti, ki jo je razglasil ruski meteorološki center za Moskvo in njeno okolico, je druga najvišja. Po navedbah španske tiskovne agencije EFE so se Moskovčani danes zbudili s pogledom na novo snežno odejo v višini do deset centimetrov, čeprav so imeli v prejšnjih tednih že pravo pomlad.
V predmestju Moskve sta davi umrli dve osebi, ko je njuno vozilo zdrsnilo na cesti in pri tem trčilo v tovornjak.
Komentarji