Z 12-letno zamudo so odprli novi most

V četrtek so – z 12-letno zamudo – vendarle odprli novi štiripasovni cestni most, ki povezuje Kitajsko in Severno Korejo. To bo azijski velikanki in njeni samoizolirani, a z jedrskim orožjem oboroženi sosedi omogočilo znatno povečanje čezmejne trgovine, poroča portal Euronews. Kitajska je največja trgovinska partnerica Severne Koreje ter ključna diplomatska in politična podpornica, čeprav odnosi z vladajočo dinastijo Kim niso bili vedno povsem gladki.

V severnokitajskem obmejnem mestu Dandong se je v četrtek zbralo na stotine ljudi, ki so prišli na odprtje 3026 metrov dolgega cestnega mostu čez reko Jalu in delali selfije. Pozno dopoldne so v obe smeri zapeljali tovornjaki z zastavami obeh držav; nekatera severnokorejska vozila so bila okrašena s cvetjem.

»Odlično je,« je za tiskovno agencijo AFP dejala ena od prebivalk Dandonga, kjer so na vsakem koraku kitajske in korejske trgovine ter restavracije. Prebivalci so si oddahnili, da je most končno odprt. »Minilo je že več kot deset let. To bo zagotovo dobro za posel,« je dejala ženska, ki ni želela biti imenovana; družbo sta ji delali prijateljica in pes. »Upam, da se bo življenjski standard v Severni Koreji dvignil na raven, kakršno imamo tukaj,« je dodal Yu Shuyan, ki je pred pandemijo obiskal Severno Korejo.

Pozno dopoldne so v obe smeri zapeljali tovornjaki z zastavami obeh držav; nekatera severnokorejska vozila so bila okrašena s cvetjem. FOTO: Florence Lo/Reuters

Kitajski premier Li Qiang je dejal, da most simbolizira prijateljstvo med Pekingom in Pjongjangom ter da odnosi med državama vstopajo v novo fazo in odpirajo novo poglavje. »Zahvaljujoč skupnim prizadevanjem obeh strani bo uspešno odprtje mostu ne le močno okrepilo gospodarsko in trgovinsko sodelovanje med državama, ampak bo tudi dodatno olajšalo izmenjavo med ljudmi in okrepilo vezi naklonjenosti med narodoma,« je po poročanju kitajske tiskovne agencije Xinhua na slovesnosti ob odprtju prek videopovezave dejal Li.

Kakor je poročala južnokorejska tiskovna agencija Yonhap, je bila gradnja objekta dokončana že leta 2014, vendar je bilo odprtje preloženo zaradi pomanjkanja povezovalnih cest in carinskih objektov na severnokorejski strani. Severna Koreja je med pandemijo covida-19 tudi zaprla svoje meje, železniški promet med vzhodnoazijskima sosedama pa je po šestletnem premoru znova stekel šele marca letos.

Novi most ni edini mejni prehod med državama. Nadomestil pa bo ozki železniško-cestni Most kitajsko-korejskega prijateljstva, ki leži nižje ob reki Jalu, je pojasnil Lim Eul Čul, strokovnjak za Severno Korejo z univerze Kjungnam. »Prevoz težkega tovora, kot so industrijski stroji, surovine, gradbeni materiali in energenti, je bil prej zaradi varnostnih pomislekov, povezanih s starajočim se mostom, izjemno zapleten in je zahteval veliko previdnosti,« je Lim povedal za agencijo AFP. »Novi prehod bo takšne pošiljke precej olajšal in naredil učinkovitejše,« je dejal in dodal, da gre za »prelomnico«, ki bo znatno povečala tovorni promet.

Most med Rusijo in Severno Korejo

Novi most je bil odprt približno mesec dni zatem, ko sta Severna Koreja in Rusija v okviru prizadevanj za utrditev odnosov odprli cestni most. Kakor domnevajo poznavalci, so v Pekingu ob tem verjetno občutili precejšnje nelagodje.

Kitajska je že dolgo največja trgovinska partnerica Severne Koreje in njena glavna gospodarska vez z zunanjim svetom. V zadnjih letih pa je severnokorejski voditelj Kim Džong Un dal prednost Moskvi; v podporo invaziji ruskega predsednika Vladimirja Putina je v Ukrajino poslal na tisoče vojakov in konvencionalno orožje, najverjetneje v zameno za vojaško in gospodarsko pomoč.

Most je bil zgrajen že leta 2014, a ga sprva niso odprli zaradi pomanjkanja povezovalnih cest in carinskih objektov na severnokorejski strani, nakar je Pjongjang med pandemijo covida-19 še zaprl meje. FOTO: Florence Lo/Reuters

Vendar se je Kim v zadnjem času spet začel približevati Kitajski, očitno z namenom, da izboljša gospodarstvo svoje države in oblikuje fronto proti ZDA. Kitajska si po drugi strani želi povrniti svoj edinstveni vpliv na Severno Korejo. Lani je približno 98 odstotkov zunanje trgovine Severne Koreje potekalo s Kitajsko. Severna Koreja sicer še ni obnovila izdajanja turističnih vizumov za kitajske državljane, ki so nekoč predstavljali večino njenih obiskovalcev iz tujine.

Južnokorejsko ministrstvo za združitev je sporočilo, da Seul »pozorno spremlja« razmere v zvezi z novim mostom.