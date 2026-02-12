Motiv enega najhujših strelskih napadov v Kanadi ostaja neznan

Kanadska policija je v sredo identificirala osumljenko strelskega napada na zahodu Kanade, v provinci Britanska Kolumbija, poroča BBC. Kot je sporočila kanadska policija, se je osumljenka ustrelila in je bila najdena mrtva. Motiv za napad, ki je terjal osem življenj, pa še vedno ni znan.

Po podatkih policije se je nasilje osumljenke začelo že na njenem domu, kjer je najprej ustrelila 39-letno mater in 11-letnega polbrata. Nato se je odpravila na srednjo šolo Tumbler Ridge Secondary School, kjer je ubila šest oseb in ranila najmanj 25 ljudi.

Tumbler Ridge je odročen kraj s približno 2400 prebivalci, napadeno srednjo šolo pa obiskuje okoli 160 učencev. Župan Darry Krakowka je dejal, da nad dogodkom žaluje celotna skupnost, ki jo je opisal kot »eno veliko družino«, prebivalce pa je pozval k medsebojni podpori. Pred napadeno šolo so se začeli zbirati žalujoči in polagati cvetje.

Med smrtnimi žrtvami v šoli so 39-letna učiteljica, tri 12-letne učenke ter dva učenca, stara 12 in 13 let. Dve poškodovani osebi so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, kjer ostajata na zdravljenju.

Ob prihodu policije osumljenka že mrtva

Policija je ob 13.30 po lokalnem času prejela prijavo o aktivnem strelcu na šoli in na kraj prispela v dveh minutah. Ob prihodu so policijske enote slišale streljanje, ob vstopu v šolo pa našle osumljenko, ki je bila že mrtva.

Policija za zdaj nima informacij o tem, ali je bila osumljenka v času šolanja žrtev nadlegovanja ali diskriminacije. FOTO: Jennifer Gauthier/Reuters

Na kraju je policija našla dve strelni orožji, dolgocevno orožje in predelano pištolo, vendar preiskava še poteka in natančna vloga posameznega orožja še ni pojasnjena. Oblasti ne verjamejo, da bi bili v napad vpleteni še drugi osumljenci.

Poveljnik policijske enote Dwayne McDonald je povedal, da se je osumljenka rodila kot moški in da je pred približno šestimi leti začela tranzicijo v žensko. K identifikaciji so med drugim pripomogle tudi objave na družbenih omrežjih.

Policija za zdaj nima informacij o tem, ali je bila osumljenka v času šolanja žrtev nadlegovanja ali diskriminacije. Šolanje je menda opustila pred štirimi leti.

Sedemdnevno žalovanje

Osemnajstletna osumljenka je policiji sicer že znana. V zadnjih letih so večkrat posredovali na njenem domu, med drugim zaradi težav, povezanih z duševnim zdravjem. V preteklosti je imela tudi veljavno dovoljenje za orožje, ki pa je medtem poteklo.

Kanadski premier Mark Carney je množično streljanje označil za nezaslišano okrutnost in pri tem dodal, da se nekateri ranjeni še vedno borijo za življenje. V državi je razglasil sedemdnevno žalovanje.

Gre za enega najhujših strelskih napadov v zgodovini Kanade.