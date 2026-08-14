Mož, ki je dokazal, da je mogoče ocvreti kepo snega

Zhu Rongji: Tuji komentatorji so nekdanjega premiera pogosto imenovali »kitajski Gorbačov«, vendar mu ta kompliment ni ugajal.
Galerija
Smrt nekdanjega premiera je spomnila na to, koliko se je Kitajska spremenila. In koliko je ostala enaka. FOTO: Maksim Šemetov/Reuters
Britanski ekonomist John Ross je lani v enem od intervjujev dejal, da bi morali, če bi bila švedska Kraljeva akademija znanosti poštena, v vseh minulih štiridesetih letih Nobelovo nagrado za ekonomijo vsekakor vsako leto podeliti kitajskim ekonomistom.
Nekdo je ob tem posebej dodal, da bo velik greh Kraljeve akademije v Stockholmu, če ne bo pohitela in Nobelove nagrade podelila bivšemu kitajskemu premieru Zhu Rongjiju.
Zhu Rongji je hotel Kitajsko spremeniti v industrijsko silo.
Zaradi podpore decentralizaciji oblasti je padel v nemilost.
Na čelu vlade je bil v času, ko je Deng Xiaoping najbolj zaupal tehnokratom.
Odbor za podelitev tega priznanja je zamudil priložnost. Zhu je namreč v sredo preminul. Star je bil 97 let. Za seboj je pustil Kitajsko, v veliki meri preobraženo prav zaradi ...
Komentarji