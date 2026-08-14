Mož, ki je dokazal, da je mogoče ocvreti kepo snega

Britanski ekonomist John Ross je lani v enem od intervjujev dejal, da bi morali, če bi bila švedska Kraljeva akademija znanosti poštena, v vseh minulih štiridesetih letih Nobelovo nagrado za ekonomijo vsekakor vsako leto podeliti kitajskim ekonomistom. Nekdo je ob tem posebej dodal, da bo velik greh Kraljeve akademije v Stockholmu, če ne bo pohitela in Nobelove nagrade podelila bivšemu kitajskemu premieru Zhu Rongjiju. Zhu Rongji je hotel Kitajsko spremeniti v industrijsko silo. Zaradi podpore decentralizaciji oblasti je padel v nemilost. Na čelu vlade je bil v času, ko je Deng Xiaoping najbolj zaupal tehnokratom. Odbor za podelitev tega priznanja je zamudil priložnost. Zhu je namreč v sredo preminul. Star je bil 97 let. Za seboj je pustil Kitajsko, v veliki meri preobraženo prav zaradi ...