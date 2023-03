Mož, ki Putina imenuje prijatelj

V nadaljevanju preberite:

Še preden je kitajski partijski in državni voditelj Xi Jinping odpo­toval v Moskvo, so se mnogi spraševali, zakaj se je sploh odločil za ta obisk. Ko se je danes vrnil, je bila dilema o njegovih pravih namerah še bolj zapletena. Kaj smo videli v minulih treh dneh, ko se je Xi Jinping pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom?

Predvsem to, da postaja kitajska diplomacija izključno Xijeva. Jasno je dal vedeti, da je Putin njegov »bližnji prijatelj«, da se je, takoj ko je dobil tretji mandat na čelu partije in države, odločil pred vsemi drugimi državami obiskati Rusijo, da se je odločil braniti svetovno ureditev, utemeljeno na statutu ZN, tako da se bo na globalnem prizorišču pojavljal kot pomirjevalec in odgovorni državnik, ki je že oblikoval doktrino, kot je »skupna usoda za celotno človeštvo«, in razprostrl mrežo za evrazijsko integracijo, ki se imenuje »pobuda pasu in poti«.

Ves čas se je treba zavedati, da Xi ­Jinping ni drugi Putin – celo takrat ne, ko ga gleda z naklonjenostjo. Hkrati se ne sme pozabiti, da je Xi Jinping nevarnejši od Putina. In verjetno veliko veliko močnejši.