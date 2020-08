Možnost vrnitve Slovencev s Hrvaške brez odredbe karantene še danes do polnoči. KLJUČNI POUDARKI

06.47 Trump napovedal avtorizacijo uporabe krvne plazme za zdravljenje covida-19

00.30 Tudi danes na mejnih prehodih pričakujejo povečan promet

0.15 Možnost vrnitve s Hrvaške še danes do polnoči

Ameriški predsednikje v nedeljo na izredni novinarski konferenci naznanil izredno avtorizacijo uporabe krvne plazme nekdanjih bolnikov s covidom-19 za zdravljenje drugih. Trump je to opredelil kot prelomnico. V ZDA so bolnike so doslej plazmo tistih, ki so preboleli covid-19, že dali okrog 70.000 drugim bolnikom z novim koronavirusom, vendar pa še ni z gotovostjo potrjeno, da zadeva deluje pri vseh, ni jasno, kakšna doza mora biti in še ni jasno kdaj jo je najbolje dati.Izredna avtorizacija plazme s strani uprave za hrano in zdravila ZDA (FDA) pomeni, da bodo določeni pacienti prišli lažje do plazme, ni pa to zelena luč za zdravljenje covida-19 s plazmo. Zdravljenje poteka tako, da tistim, ki so covid-19 preboleli, vzamejo plazmo s protitelesi in jo vbrizgajo bolnikom. Ta način zdravljenja nalezljivih bolezni je v uporabi že več kot sto let, vendar v vseh primerih ne deluje.Ker danes opolnoči začne veljati obveznost karantene ob vstopu iz Hrvaške v Slovenijo, policija na mejnih prehodih pričakuje precej povečan promet. Tega so sicer napovedovali že za konec tedna, vendar v preteklih dveh dneh pretirane gneče na mejnih prehodih ni bilo . Policija vseeno poziva državljane naj se na pot domov odpravijo pravočasno.Povečan promet s Hrvaške, kjer naj bi v soboto dopustovalo še 70.000 Slovencev, pričakujejo predvsem na mejnih prehodih Gruškovje, Jelšane in Dragonja. Na policiji dopustnike pozivajo, naj z odhodom proti Sloveniji ne odlašajo do popoldneva ali večera, da se lahko tako izognejo gneči in v Slovenijo prispejo še pred polnočjo. Prav tako naj izberejo manj obremenjene prehode. Povečan promet danes pričakujejo tudi na cestah proti Avstriji.Vlada je Hrvaško zaradi naraščanja števila okužb s covidom-19 dala prejšnji konec tedna uvrstila na rdeč seznam . Danes se bo iztekel rok, do katerega je brez odredbe karantene možna vrnitev Slovencev, ki jih je uvrstitev Hrvaške na rdeč seznam doletela med bivanjem v tej državi. Vse, ki bodo na pot proti južni sosedi kljub temu odšli, pa ob vrnitvi čaka skrajen ukrep: samoizolacija. Vlada je za Hrvaško sprejela prek dvajset izjem, nanašajo se na tedenske in dnevne delovne migrante, na osebe z neodložljivimi obveznostmi na Hrvaškem, kot so denimo zdravstveni posegi, na lastnike nepremičnin in plovil na Hrvaškem, pa na športnike ...Če bo vlada ugotovila izboljšanje in bo mejna vrednost novih okužb v naslednjih dveh tednih padla, bo Hrvaško spet uvrstila na rumeni seznam in Slovenci, ki načrtujejo dopust sredi septembra, bodo lahko spet odpotovali tja.