Možnosti filipinskega kardinala, da nekoč postane papež, narasle

Luis Antonio Tagle bo v Rimu vodil enega najvplivnejših vatikanskih uradov. FOTO: Romeo Ranoco/Reuters

Papežje imenoval kardinalana pomemben položaj v Vatikanu. Kardinal Tagle bo vodil Kongregacijo za evangelizacijo narodov, so danes sporočili iz Vatikana. To bi po mnenju nekaterih lahko povečalo možnosti filipinskega kardinala, da nekoč postane papež. Tagle je bil od leta 2011 nadškof Manile. Papež Benedikt XVI. ga je leta 2012 imenoval za kardinala.Tagle bo v Rimu vodil enega najvplivnejših vatikanskih uradov. Kongregacija, imenovana tudi »propaganda fide« (razširjanje vere), je pristojna za nadzor dela cerkva v misijonih v Latinski Ameriki, Afriki in Aziji. Kongregacija poleg tega razpolaga z ogromno lastnega premoženja. Tagle, ki je priljubljen tako na Filipinih kot tudi širom katoliškega sveta, se je omenjal kot morebiten kandidat za papeža že pred izvolitvijo Frančiška leta 2013.62-letni Tagle je eden najmlajših kardinalov v katoliški cerkvi in njegovo napredovanje bi lahko okrepilo njegov položaj kot »papabile«, izraz, ki ga dobro poučeni v Vatikanu uporabljajo za kandidata, ki bi nekoč lahko postal papež. »Papabile je rojen #Tagle,« je ob objavi novice tvitnil poznavalec Vatikana «.Dosedanji vodja Kongregacije za evangelizacijo narodov, kardinal Fernando Filoni bo v prihodnje vodil Viteški red Božjega groba v Jeruzalemu, navaja avstrijska katoliška tiskovna agencija Kathpress. Papež Frančišek je obenem sprejel odstop dosedanjega velikega mojstra tega viteškega reda, ameriškega kardinala «.