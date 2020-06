Možnosti za okrevanje

Proti novi karanteni

Ameriški finančni minister Steven Mnuchin ne izključuje nove pomoči gospdoarstvu. FOTO: Mandel Ngan/AFP

Gospodarsko izboljšanje

Ameriška zastava na newyorški borzi NYSE. FOTO: Johannes Eisele/AFP

New York – Minuli teden je prinesel manj prosilcev za nadomestilo za brezposelnost. Bodo množični protesti v zadnjih ted­nih otežili boj z virusom ter s tem gospodarsko odpiranje?V sredo so v ZDA našteli dva milijona primerov covida-19 in več kot 112.000 smrtnih žrtev. Število okuženih se veča z naraščanjem testiranj, a v več zveznih državah, kot so Arizona, Teksas, Severna Karolina in Utah, je čedalje več tudi hospitalizacij. Vprašanje je, ali jih bodo še spodbudili protesti po smrti temnopoltega Američanamed policijsko aretacijo.Vodja kriznega štaba Bele hiše, podpredsednik, je pou­daril, da je večina protestnikov nosila zaščitno masko in da Bela hiša v nobenem primeru ne zagovarja še ene karantene, saj je ta v minulih mesecih ohromila gospodarsko in drugo življenje. Strokovnjaki za konec letošnjega leta ali začetek prihodnjega vidijo možnosti za cepivo proti covidu-19. V podjetju Moderna iz Massachusettsa, kjer so pohiteli z novimi genskimi pristopi, so namreč za julij napovedali tretjo fazo testiranja. Tesno jim sledijo nekatera druga farmacevtska podjetja.Trump se je pri zagovarjanju ponovnega zagona gospodarstva in družbe skliceval tudi na protestnike, da bi tako razorožil demokratske nasprotnike, ki jih podpirajo. Finančni ministerkljub vsemu vidi možnosti za dodatno pomoč ameriškemu gospodarstvu, a naj bi podprli predvsem gospodarske panoge z velikimi težavami, kot sta turizem in gostinstvo. Malim in srednje velikim podjetjem so v ZDA namenili 670 milijard dolarjev za posojila in pomoč, če ne bodo odpuščala zaposlenih, celoten rešilni paket, sprejet marca, je bil vreden 2,3 ­milijona dolarjev.Finančni minister je napovedal spremembe zavarovanja pred brezposelnostjo, saj zdaj odpuščeni zaradi virusa prejemajo 600 zveznih dolarjev na teden poleg nadomestil iz zveznih držav in se marsikomu ne splača delati. Nekateri ekonomisti vidijo možnosti za gospodarsko izboljšanje.iz washingtonskega­ mislišča American Enterprise Institute domneva, da naraščanje vrednosti borz napoveduje gospodarsko rast, verjame tudi, da bodo ameriška podjetja izkoristila gospodarski šok za inovacije ter večjo produktivnost.To naj bi omogočila tudi prelomna tehnološka odkritja, kot je umetna inteligenca. Z njeno pomočjo so na univerzi Tehnološki inštitut Massachusettsa (MIT) februarja odkrili močen antibiotik, junija predstavili »možgane na čipu«, ki naj bi po zgledu človeških omogočali majhne prenosne naprave s sposobnostjo današnjih največjih računalnikov, izjemno lahke in pregibne elektrode na podlagi grafena pa naj bi vodile v revolucijo pridobivanja sončne energije. To so le tri odkritja vodilne ameriške univerze, raziskovalni inštituti po ZDA in drugod so odkrili še marsikaj drugega.Gospodarstvo seveda ni v praznem prostoru. Tako kot Japonska in nekatere druge države tudi Trump pretresa dosedanje temelje mednarodnega gospodarskega sodelovanja s spodbujanjem vrnitve proizvodnje iz Kitajske na domača tla, kar lahko prinese mednarodnopolitične težave. Ameriški predsednik je kljub temu napovedal oživitev domačega gospodarstva in zaposlovanja v prihodnjih mesecih in še bolj v prihodnjem letu – če bo ostal v Beli hiši. Demokrati imajo v predvolilnem letu seveda diametralno nasprotne želje in načrte, kako negotove so razmere, pa kažejo tudi zadnja borzna nihanja. V četrtek je indeks Dow Jones padel za več kot 1800 točk, potem ko so pri ameriški centralni banki podvomili v hitro vračanje med pandemijo izgubljenih delovnih mest.