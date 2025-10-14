Možu je zlila na glavo vroč krompir, zdaj političarka kriči na svoje zaposlene

Bivša kongresnica in kandidatka za guvernerko Kalifornije, Katie Porter, se je znova znašla pod drobnogledom zaradi svojega nebrzdanega vedenja. Že pred časom je naslovnice ameriških medijev polnila zaradi nasilja v družini.

Med postopkom ločitve leta 2013 je njen nekdanji mož trdil, da ga je verbalno in fizično zlorabljala, med drugim naj bi mu polila vroče pire krompirje na glavo. Porterjeva je sicer v preteklosti trdila, da je bila žrtev nasilja v prejšnjem razmerju.

Izbruhnila tudi na novinarko

Katie Porter, nekdanja kongresnica in trenutna guvernatorska kandidatka iz Kalifornije, je bila že večkrat deležna kritik zaradi svojega agresivnega ravnanja z zaposlenimi in splošne temperamentnosti. V nedavno objavljenem posnetku, ki je preplavil socialne medije in sprožil številne odzive, se je med razpravo o okoljski politiki spravila na eno izmed svojih sodelavk, ki je nepričakovano vstopila v okvir kamere. Porterjeva je v povišanem tonu zahtevala, da »naj se izgubi iz kadra«, ob tem pa je uporabila tudi druge žaljivke.

Takšni izbruhi niso bili edini. Leta 2022 je bila kritizirana zaradi zlorabe moči, ko naj bi zaposlenega, ki je bil vojaški veteran, obtožila, da jo je okužil s COVID-19. Poleg tega je izbruhnila tudi med intervjujem za CBS, ko je na preprosto vprašanje novinarke začela vpiti, da bo zapustila snemanje.

Porterjeva ni imuna niti na osebne obtožbe. V ločitvenih dokumentih iz leta 2013 je njen bivši mož, Matthew Hoffman, opisal fizično in čustveno zlorabo, vključno z incidentom, ko mu je med prepirom nalila vroče pire krompirje na glavo. Poročal je tudi, da je bila Porterjeva med izbruhi jeze nagnjena k temu, da se je samopoškodovala in nato obtoževala njega za posledice.

Zavzema se za malega človeka

Katie Porter je ameriška političarka in odvetnica, rojena 3. januarja 1974 v Fort Dodgeu, Iowa. Po diplomi na Yaleu in magisteriju prava na Harvardu je poučevala pravo na več univerzah, vključno z Univerzo v Kaliforniji, Irvine. Leta 2018 je postala kongresnica. V kongresu je bila znana po ostrih vprašanjih korporativnim voditeljem, pogosto z uporabo bele table. Porterjeva je začela svojo politično kariero z ambicijo spremeniti ameriški politični sistem, še posebej v smeri večje odgovornosti velikih korporacij in zaščite običajnih ljudi pred kapitalom.

Po neuspehu na volitvah za senat leta 2024, je marca 2025 napovedala kandidaturo za guvernerko Kalifornije. Med njenimi političnimi prioritetami so dostopno stanovanje, zdravstvena reforma, zaščita civilnih pravic in odgovornost korporacij. Poleg tega se zavzema za povečanje plač gasilcev in izboljšanje pripravljenosti na naravne nesreče.

Porterjeva je trenutno v ospredju demokratske primarne tekme za guvernerko Kalifornije, kjer se sooča s konkurenco, vključno z Antoniem Villaraigoso in Xavierjem Becerro. Kljub incidentom zaradi vedenja, je Porterjeva še vedno v ospredju demokratskih anket.