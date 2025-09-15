Mračna Amerika po atentatu na Charlieja Kirka

V nadaljevanju preberite:

Vplivnica Laura Loomer je le nekaj ur po smrtonosnem streljanju objavila na omrežju X: »Noč bom preživela tako, da bom izpostavila vse, ki na spletu proslavljajo njegovo smrt. Kar pripravite se, uničila vam bom prihodnost in kariero.« Mnogi uporabniki, ki so bili izpostavljeni, trdijo, da v svojih objavah sploh niso pozivali k nasilju, a so njihovi osebni podatki vseeno zaokrožili po spletu. Mediji že poročajo, da so zaradi neprimernih objav odpustili več učiteljev in univerzitetnih profesorjev. Podobno čaka tudi vedno več javnih uslužbencev.