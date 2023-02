Mraz jemlje tisto, česar ni odnesel potres

V nadaljevanju preberite:

»V vojni ne moreš nikoli doseči takšne zmage, kot jo lahko v potresu.« Tako je Jeannette Rankin, republikanska poslanka iz Montane, v kongresu argumentirala svoj glas proti ameriški vojni napovedi Japonski 8. decembra 1941. V obeh domovih zakonodajnega telesa je bila edina, ki je dan po japonskem napadu na Pearl Harbor glasovala proti vojni, njeno stališče pa so spremljali sikanje, vzkliki negodovanja in celo posredovanja nekaj njenih kolegov, ki so od nje zahtevali, naj spremeni svoje mnenje ali se vsaj vzdrži glasovanja.