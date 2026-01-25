Mraz stoletja ohromil ZDA

V ameriški prestolnici Washington in 20 zveznih državah ZDA so zaradi snežnega neurja v veljavi izredne razmere. Neurje, ki se pomika proti severovzhodu, je v soboto s seboj prineslo sneg, močan veter in nizke temperature v območju od Nove Mehike do Severne Karoline. Odpovedanih je bilo več tisoč letov, več kot 180.000 gospodinjstev pa je brez elektrike.

Po navedbah nacionalne meteorološke službe (NWS) je sneg zajel več zveznih držav, med drugim Kansas, Oklahomo in Misuri. Ponekod ga je zapadlo že več kot 20 centimetrov. »Led in sneg se bosta talila izjemno počasi in ne bosta kmalu izginila, kar bo oviralo vsa prizadevanja za obnovo,« so opozorili meteorologi.

Ponekod v Združenih državah Amerike so se temperature spustile tudi do minus 40 stopinj Celzija. V Rhinelanderju v Wisconsinu so denimo izmerili minus 38 stopinj Celzija, kar je bila najnižja izmerjena temperatura v skoraj 30 letih, poroča ameriška tiskovna agencija AP.

V nekaterih delih ZDA je zapadlo že več kot 20 centimetrov.FOTO: Nick Oxford /Reuters

Zaradi neurja je brez elektrike ostalo več kot 180.000 gospodinjstev v ZDA, od tega okoli 45.000 v Teksasu in okoli 67.000 v Louisiani. Po podatkih spletne strani FlightAware pa je bilo doslej odpovedanih več kot 14.000 letov v in iz ZDA, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Neurje ogroža 240 milijonov Američanov

Sekretar za promet Sean Duffy je že včeraj opozoril, da bo neurje prizadelo do 240 milijonov Američanov. Ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem pa je Američane pozvala, naj ostanejo doma, poskrbijo za svoje družine in sodelujejo z lokalnimi oblastmi. Predsednik ZDA Donald Trump je dejal, da spremlja razmere in je v stiku s prizadetimi zveznimi državami.

Neurje v ZDA je posledica polarnega vrtinca, ki je običajno razmeroma kompakten sistem, včasih pa se raztegne v ovalno obliko in mrzel arktični zrak se razširi na velik del Severne Amerike.