Mreža goljufivih klicnih centrov v Evropi razbita

Policisti več držav so v sodelovanju z Europolom razbili veliko mrežo goljufivih klicnih centrov v Evropi. V teh klicnih centrih so opravili na tisoče klicev, s katerimi so poskušali prevarati ljudi. Za goljufije so doslej osumili 39 ljudi, že aprila pa so jih pridržali 21, je danes sporočil Europol.

V mednarodni policijski operaciji, ki je potekala 18. aprila, so po navedbah Europola izvedli racije v 12 klicnih centrih in pridržali 21 ljudi. V operaciji so sodelovali policisti iz Nemčije, Albanije, Bosne in Hercegovine, Kosova in Libanona.

Med racijami so preiskovalci zasegli gotovino in premoženje v vrednosti do enega milijona evrov ter elektronske dokaze, na podlagi katerih bi lahko pridobili informacije o morebitnih preostalih podobnih klicnih centrih in več goljufijah.

Preiskava se je začela decembra lani, ko je bančni uslužbenec v Freiburgu v Nemčiji postal sumničav zaradi zahteve stranke po dvigu več kot 100.000 evrov v gotovini. Opozoril je policijo, ki je žrtvi preprečila, da bi denar izročila goljufom.

Preiskava se je nato razvila v obsežno operacijo Pandora, v okviru katere so po navedbah Europola doslej identificirali 39 osumljencev.

Klicatelji so se predstavljali kot bližnji sorodniki, bančni uslužbenci, uslužbenci za pomoč strankam ali policisti in uporabljali različne manipulacije, da bi žrtve šokirali in ogoljufali za njihove prihranke.

V štirih mesecih je več kot 7500 klicev preseglo mejo, ki omogoča kazenski pregon. Policistom je uspelo preprečiti finančne izgube žrtev v več kot osemdesetih odstotkih očitanih kaznivih dejanj. Skupno bi morebitna škoda znašala dobrih 10 milijonov evrov.