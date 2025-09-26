Mrhovinarsko načrtovanje prihodnosti na ruševinah genocida

Medtem ko izraelska okupacijska vojska nadaljuje s kopensko ofenzivo na mesto Gaza, kjer se nahaja še okoli 600.000 nemočnih ljudi in ko se stopnjujeta tako množično pobijanje kot eksodus prebivalstva palestinske enklave, je zasedanje generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku s serijskimi priznanji palestinske državnosti in – vsaj retoričnemu – ameriškemu nasprotovanju izraelske uradne aneksije okupiranega Zahodnega brega okrepilo položaj palestinske uprave (PA). Ta je bila, računajoč na »novo rojstvo«, v zdaj že skoraj dveh letih genocida taktično zelo tiha in previdna.

Predsednik palestinske uprave Mahmud Abas, ki mu – enako velja za njegove najbližje sodelavce – Združene države niso izdale vizuma, in je generalno skupščino ZN zategadelj nagovoril preko video povezave, je v svojem nagovoru med drugim dejal, da je palestinske uprava (PA) pripravljena v celoti prevzeti odgovornost za vladanje in varnost na območje Gaze – pri tem Hamas v prihodnje po njegovih besedah ne bo imel nobene vloge.