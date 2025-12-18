Mrliški oglednik navedel vzrok smrti režiserja Roba Reinerja in žene Michele

Mrliški oglednik je v primeru smrti režiserja Roba Reinerja in njegove žene in fotografinje Michele Singer Reiner ugotovil, da je par v nedeljo umrl zaradi več ran, povzročenih z ostro silo, navaja CNN. Najmlajši sin zvezdniškega para Nick Reiner je obtožen naklepnega umora obeh staršev.

Kot način smrti je mrliški oglednik navedel umor, vbodne rane pa je povzročil oster ali ošiljen predmet, je zapisano v dokumentih, ki so jih v Los Angelesu objavili v sredo. Reinerjeva sta umrla 14. decembra, isti dan, ko ju je hčerka Romy našla v spalnici na njunem domu v Brentwoodu.

Skica Nicka Reinerja v modrem zaščitnem jopiču na prvem obisku sodišča, kjer je obtožen umora svojih staršev. FOTO: Mona Edwards/Reuters

Mrliški oglednik je zapisal, da lahko posmrtne ostanke zvezdniškega para izročijo njuni družini. Motiv za umor še ni znan. Nick Reiner naj bi se z očetom sprl večer pred smrtjo staršev, in sicer na domu televizijskega voditelja Conana O'Briena. Prisotna naj bi bila tudi Michele.

Nick se je v sredo za kratek čas pojavil na sodišču, kjer so določili 7. januar 2026, kot datum za branje obtožnice, poroča CNN.