Mrtvih najmanj 920, pogrešanih več kot 50.000

Podirajo se stavbe, pri gradnji katerih so investitorji prihranili največ denarja.

Posledice obeh skoraj hkratnih potresov v Venezueli so vsak trenutek bolj tragične. Prebivalci obmorskega območja Guaira tarnajo, da jih še nihče ni prišel pogledat, kaj šele pomagat. Izpod ruševin izkopavajo trupla, našli so tudi nekaj preživelih, kakšni bodo končni izidi potresov, pa ne more napovedati nihče. Ko je Donald Trump po novem letu izvedel udar in ugrabil samodržca Nicolása Madura, je Venezuelo razglašal za 51. ameriško zvezno državo. Tako vzvišeno se do nje Washington tudi obnaša, vendar Venezuelci ne čutijo pripadnosti celinski prestolnici, ko čakajo na pomoč. Bojijo se, da bo v nekaj dneh žrtev najmanj ­desetkrat več. Pomoč prihaja, vendar stežka pride do ­ponesrečenih. Trumpov udar v Caracasu je spremenil podobo Latinske Amerike. Število trupel, najdenih pod ruševinami, se ...