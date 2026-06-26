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    Svet

    Mrtvih že več kot 230 ljudi, reševalna dela potekajo počasi

    Ponudbe pomoči so se zvrstile s celega sveta. ZDA so zaradi humanitarne katastrofe začasno omilile del sankcij proti Venezueli.
    Šlo je za najmočnejši potres v Venezueli po letu 1900. FOTO: Gaby Oraa/Reuters
    Galerija
    Šlo je za najmočnejši potres v Venezueli po letu 1900. FOTO: Gaby Oraa/Reuters
    R. I., STA
    26. 6. 2026 | 06:51
    26. 6. 2026 | 07:22
    3:58
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    Število smrtnih žrtev sredinega uničujočega potresa v Venezueli je naraslo na najmanj 235, najmanj 4300 pa je bilo ranjenih, je sporočil minister za zdravje Carlos Alvarado. Še vedno iščejo preživele in ujete pod ruševinami. Najhuje je prizadeta provinca La Guaira severno od Caracasa. Številne države so že obljubile ali zagotovile pomoč.

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    Potres v Venezueli, Caracas in Guaira v ruševinah

    Po dveh silovitih zaporednih potresnih sunkih z magnitudo 7,2 in 7,5, ki sta v sredo popoldne po krajevnem času stresla Venezuelo, so tudi v četrtek še beležili popotresne sunke. Šlo je za najmočnejši potres v tej državi po letu 1900.

    Porušene so številne stavbe, reševalna dela pa potekajo počasi, nekaterim ujetim in poškodovanim je zmanjkalo časa.

    Reševalne operacije se medtem nadaljujejo. V enem od mest v najbolj prizadeti pokrajini La Guaira je eden od reševalcev povedal, da so razmere negotove, saj primanjkuje usposobljenega osebja, reševanje ovirajo tudi znatne tehnične omejitve.

    Začasna predsednica države Delcy Rodriguez je v četrtek obiskala La Guairo, potem ko je bila provinca razglašena za območje hude naravne nesreče.

    Ponudbe pomoči so se zvrstile s celega sveta. Španija in Francija pošiljata več deset strokovnjakov, Nemčija šest vojaških transportnih letal, Švica pa 80 reševalcev, osem reševalnih psov in 18 ton opreme. Nizozemska je namenila dva milijona evrov za napotitev reševalne ekipe, pomoč pripravljajo tudi Češka, Portugalska in Dominikanska republika, pa tudi druge države, med njimi Kitajska, Indija in celo Iran.

    ZDA so zaradi humanitarne katastrofe začasno omilile del sankcij proti Venezueli in dovolile transakcije, povezane izključno z odpravljanjem posledic potresa, dovoljenje pa velja do 23. oktobra 2026. Pri tem ostajajo v veljavi druge sankcije, vključno z zamrznitvijo premoženja.

    V Venezuelo bodo ob tem za pomoč napotili dve bojni ladji, transportna letala in helikopterje ter zagotovili pomoč v višini 150 milijonov dolarjev.

    Ponudbe pomoči so se zvrstile s celega sveta. FOTO: Gaby Oraa/Reuters
    Ponudbe pomoči so se zvrstile s celega sveta. FOTO: Gaby Oraa/Reuters

    Mednarodna zveza društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca je sprostila 2,5 milijona dolarjev za pomoč prizadetim. Evropska unija pa je aktivirala satelitski sistem za spremljanje razmer in sprožila evropski mehanizem za civilno zaščito.

    Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je izrazil globoko pretresenost nad katastrofo, vodja humanitarne pomoči ZN Tom Fletcher pa je ocenil, da bodo posledice najmočnejšega potresa v Venezueli v zadnjih 126 letih zahtevale obsežen mednarodni odziv.

    Potres so občutili v sosednji Kolumbiji, o potresnih sunkih so poročali tudi iz več mest na severu Brazilije.

    ZDA so zaradi humanitarne katastrofe začasno omilile del sankcij proti Venezueli. FOTO: Juan Barreto/Afp
    ZDA so zaradi humanitarne katastrofe začasno omilile del sankcij proti Venezueli. FOTO: Juan Barreto/Afp

    Severna obala Venezuele leži na meji med karibsko in južnoameriško tektonsko ploščo, vendar od leta 1997, ko je umrlo 73 ljudi, ni doživela večjega potresa. Pred tem je v hujšem potresu leta 1967 umrlo 236 ljudi.

    Ameriški zavod ocenjuje, da obstaja 44-odstotna verjetnost, da bo število smrtnih žrtev preseglo 10.000, in 30-odstotna verjetnost, da bi bilo teh več kot 100.000.

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