Mrzlično čakanje na odziv vodstva Hamasa

Ameriški predsednik Joe Biden je včeraj dejal, da je dogovor o prekinitvi ognja med Izraelom in Hamasom, ki poteka pod patronatom Katarja, Egipta in Združenih držav »blizu« – veljati naj bi začel na začetku naslednjega tedna. Njegovo nekoliko prenagljeno izjavo je mogoče razumeti v kontekstu priprave ameriškega predloga resolucije o prekinitvi ognja, o kateri naj bi v naslednjih dneh glasoval varnostni svet Združenih narodov. Ne pozabimo: ZDA so do zdaj z vetom zavrnile vse predloge resolucij, ki so se zavzemale za prekinitev ognja v Gazi.