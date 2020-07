Mukotrpna pot do zgodovinskega kompromisa

Bruselj – Na vrhu EU so voditelji držav članic po dolgotrajnih pogovorih, pogajanjih in posvetovanjih, ki so se začela v petek dopoldne, le sklenili kompromis o proračunu Unije za prihodnjih sedem let in načrtu za okrevanje. Skupaj sta vredna 1824,3 milijarde evrov. Zakaj je bila odločitev še posebna težka in zakaj ima vrh zgodovinske razsežnosti?Proračunska pogajanja so vedno zapletena. Tudi zadnji sedemletni finančni okvir je bila leta 2013 sprejet po dramatičnih pogajanjih. Zaradi izstopa Združenega kraljestva, ki je bilo velika neto plačnica, so proračunska razmerja postala še posebno zapletena. Zgodovinskost vrha je v ...