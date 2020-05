Multimiljardna injekcija za Italijo

Rešilni paket, s katerim bo Contejeva vlada poskušala postaviti gospodarstvo nazaj na noge in preprečiti, da bi zdravstvena kriza v revščino pahnila na milijone Italijanov, bo imel velike javnofinančne posledice, toda razmišljanje o teh za zdaj ni prioriteta.Petinpetdeset milijard evrov težak paket, ki so ga v Rimu potrdili v sredo, bi moral biti nared že prejšnji mesec, a so razhajanja o njegovi vsebini znotraj koalicije vlado prisilila, da se je vrnila za pogajalsko mizo. Mesec dni dodatnih pogajanj je proizvedlo 464 strani dolg dokument, ki ga je premier Giuseppe Conte opisal kot »kompleksen tekst, enakovreden dvema ...