Mumbaj presegel Wuhan

V Splošni bolnišnici Celje preklicujejo popolno prepoved obiskov. Od danes naprej bodo obiski omejeni na eno odraslo osebo na dan, ki mora biti zdrava, imeti pa mora tudi negativno epidemiološko anamnezo. Obiski bodo otrokom dovoljeni le izjemoma, v dogovoru z zdravnikom na posameznem oddelku. Pri porodnicah so dovoljeni samo obiski očetov novorojenčkov, pri otrocih, ki se zdravijo v bolnišnici, pa le obiski staršev ali skrbnikov. Obiski lahko trajajo največ 15 minut.Strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so v torek naznanili, da študije kažejo, da so ljudje, okuženi z novim koronavirusom, najbolj kužni ravno v trenutku, ko se začnejo slabo počutiti., strokovnjak za nujne primere pri WHO, je po poročanju BBC povedal, da novi koronavirus v zgornjih dihalih lažje prenaša kapljice kot sorodni virusi, kot sta sars ali mers, ki se nahajajo v spodnjem traktu.Peru je postal eno od žarišč izbruha novega koronavirusa. Po podatkih ministrstva za zdravje so do torka potrdili 203.736 okužb, od tega v zadnjem dnevu več kot 4000, doslej je umrlo 5738 ljudi. Glede na število okužb je Peru na osmem mestu najbolj prizadetih držav, med državami Latinske Amerike pa na drugem mestu za Brazilijo. Prvi primer so v Peruju potrdili 6. marca.Indijsko sodišče je zveznim državam naložilo, naj v prihodnjih 15 dneh migrantske delavce, ki so obtičali v mestih zaradi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa, pošljejo nazaj. Na cestah je bilo namreč opaziti na sto tisoče delavcev migrantov, ki so se na dolgo pot proti domačim vasem vračali po tem, ko so zaprli številne tovarne in zmanjšali število delovnih mest. Z le malo dostopa do hrane in vode v hudi vročini so nekateri umrli na poti. Prizori iz Indije so povzročili ogorčenje in spodbudili strah pred obsežno humanitarno krizo. Vladne službe so maja vzpostavile posebne vlake za migrante, s katerimi se je doslej domov prepeljalo že več kot 4000 vlakov in okoli 570.000 ljudi, poroča BBC.V Mumbaju, v finančni prestolnici Indije, so doslej potrdili 51.000 primerov okuženih z novim koronavirusom, kar pomeni, da so po številu presegli kitajsko mesto Wuhan, žarišče izbruha covida-19. V Indiji število okužb narašča, doslej so potrdili 266.598 okužb, samo v državi Maharaštra, katere glavno mesto je Mumbaj, so potrdili 90.000 primerov. Okužbe se širijo tudi v glavnem mestu Delhi, kjer so pristojni sporočili, da do konca julija pričakujejo več kot pol milijona obolelih. Indija je kljub temu po treh mesecih strogih ukrepov začela sproščati omejitve. Stroka namreč trdi, da druge možnosti, kot da je odpravila omejitve, ni bilo, saj je to državi povzročilo katastrofalno ekonomsko izgubo.Danes bo 27.193 delodajalcev od zavoda za zaposlovanje prejelo dobrih 116 milijonov evrov povračil nadomestil plače za 170.023 zaposlenih. To je četrto od izplačil na podlagi prvih dveh zakonskih paketov za blažitev posledic epidemije, naslednjega predvidevajo 30. junija.